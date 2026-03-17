Mar del Plata: dos personas fueron aprehendidas por circular en un auto robado y con droga
La policía interceptó el vehículo con pedido de secuestro por robo a mano armada.
Dos personas fueron aprehendidas este martes en la ciudad de Mar del Plata mientras circulaban en un Peugeot 208 gris con pedido de secuestro activo por robo a mano armada.
Se trata de Sebastián Ceballos, de 39 años, y Cynthia Moreno (35), a quienes, durante la requisa, se les secuestraron aproximadamente 20 gramos de cocaína y tres balanzas digitales, elementos que indicarían su posible comercialización.
Además, se incautó un dominio apócrifo de un Ford Ka.
El operativo se realizó en calle Santa Fe al 1300, en los barrios Pedro Pico y Juan López, tras detectar maniobras peligrosas del vehículo. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Mar del Plata, la Fiscalía en turno y la UFIJ de estupefacientes local.
Se informó que Ceballos tiene antecedentes por robos a mano armada, incluyendo hechos en 2009 y 2018.