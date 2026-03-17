Mar del Plata: dos personas fueron aprehendidas por circular en un auto robado y con droga

Dos personas fueron aprehendidas este martes en la ciudad de Mar del Plata mientras circulaban en un Peugeot 208 gris con pedido de secuestro activo por robo a mano armada.

Se trata de Sebastián Ceballos, de 39 años, y Cynthia Moreno (35), a quienes, durante la requisa, se les secuestraron aproximadamente 20 gramos de cocaína y tres balanzas digitales, elementos que indicarían su posible comercialización.

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Además, se incautó un dominio apócrifo de un Ford Ka.

El operativo se realizó en calle Santa Fe al 1300, en los barrios Pedro Pico y Juan López, tras detectar maniobras peligrosas del vehículo. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Mar del Plata, la Fiscalía en turno y la UFIJ de estupefacientes local.

Se informó que Ceballos tiene antecedentes por robos a mano armada, incluyendo hechos en 2009 y 2018.