Escándalo en la Primera Nacional: la Justicia falló a favor de Gimnasia de Jujuy

Un nuevo escándalo en la Primera Nacional tuvo como protagonista a Deportivo Madryn, luego de que la Justicia fallara a favor de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Esto se debe a que la denuncia formulada por el árbitro Lucas Comesaña por supuestas amenazas fue desestimada y archivada por el fiscal de la causa, Diego Funes.

Todo comenzó el domingo 19 de octubre, cuando Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganaba 1-0 a Deportivo Madryn, por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Durante el entretiempo de dicho encuentro, el árbitro Comesaña detalló que el ex secretario del equipo jujeño, Leandro Mayor, ingresó al vestuario y efectuó varias amenazas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese contexto, Comesaña dijo que no estaban dadas las condiciones para que continuara el encuentro y terminó suspendiéndolo.

Finalmente, el Tribunal de Disciplina de la AFA decidió tomar (muy) rápidamente cartas en el asunto para darle por perdido 3-0 el partido a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, condenándolo en la serie ya que en la vuelta Deportivo Madryn ganó 1-0.

Unas semanas después cuando el daño deportivo ya estaba hecho contra Gimnasia de Jujuy, el fiscal de la causa confirmó que nada de lo denunciado configura amenazas e incluso detalló que el cuarto árbitro de aquel encuentro, Gustavo Benítez, fue denunciado por la madre de un alcanzapelotas por decirle: “Vamos, salí, boliviano de mierda”.

Como si esto fuera poco, el fiscal Funes aseguró que la seguridad del cuerpo arbitral estuvo asegurada en todo momento para que continuara el encuentro, contradiciendo de esta manera lo planteado por el colegiado Comesaña.

De esta manera, se suma un nuevo escándalo que involucra a Deportivo Madryn, que el fin de semana pasado se metió en la final del Reducido luego de superar 1-0 a Deportivo Morón en un encuentro que terminó en una batalla campal a las piñas entre ambos equipos.

En las últimas semanas, el presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, confirmó que con Claudio Tapia (presidente de la AFA) y Pablo Toviggino (tesorero de la AFA) "obviamento se nos hace más fácil".