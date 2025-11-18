Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

La ciudad.

Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este martes todas las cotizaciones

Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la city porteña.

El dólar oficial finalizó su cotización esta tarde a un valor promedio de $1.424,47 para la venta y de $1.372,56 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,38 % en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue marca $1.445 (-0,34%) para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofrece a $1.430 (-0,30%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.839,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.437 (-0,80 %); y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.476,00 (-0,80 %).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 616 puntos básicos (-0,30%).

