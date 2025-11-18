El Suteba bahiense realizará este miércoles una jornada de protesta en apoyo al paro nacional de ATE

La filial bahiense del gremio docente Suteba anunció que este miércoles realizará otra jornada de protesta, por lo que una vez más numerosos establecimientos educativos de la ciudad tendrán su funcionamiento parcial o totalmente interrumpido, según la cantidad de adhesiones docentes a la convocatoria.

"JORNADA DE PROTESTA. Vamos junto a lxs trabajadorxs de ATE. Salarios dignos. Por un cargo igual a la canasta familiar. El salario no es ganancia. Rechazo al descuento de la 4ta categoría de la ARCA. No a la Reforma Laboral. No al presupuesto 2026 con recortes a la Educación Pública. Urgente PLAN de LUCHA de las Centrales Sindicales".", explicaron los organizadores en sus redes sociales.

La jornada, que cuenta con la adhesión de la CTERA y la CTA, comenzará a las 10 frente a la sede del Consejo Escolar (San Martín 331)

Esta protesta representará la decimocuarta interrupción del Ciclo Lectivo 2025 en Bahía Blanca por diferentes reclamos gremiales.

A las 11 medidas de fuerza, entre paros y jornadas de protesta, realizadas por el Suteba local (5 de marzo, 9 de abril, 10 de abril, 30 de abril, 11 de junio, 26 de junio, 15 de julio, 6 de agosto, 21 de agosto, 8 de octubre y 13 de noviembre) se sumaron los paros del CEB (20 de mayo) y la CTERA (22 de mayo), además de las numerosas suspensiones de clases por cortes en el servicio de agua de la ciudad, como sucedió el pasado 17 de septiembre.

Todas estas interrupciones fueron realizadas, por si fuera poco, en un contexto en el que la mayoría de los establecimientos debió suspender sus actividades entre 15 y 30 días, como consecuencia de las tareas de reparación edilicia y reacondicionamiento de mobiliario y material pedagógico, luego del devastador temporal del pasado 7 de marzo.

Los organizadores confirmaron que los presentes recibirán constancia gremial por toda la jornada.

Las universidades

Por su parte, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS), la Asociación de Trabajadores de la UNS (ATUNS) y la Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional (APUTN-FRBB) confirmaron que se sumarán este miércoles al paro nacional con movilización que realizará la CONADU Histórica junto al personal no docente de Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Además, durante el plenario de la CONADU se aprobó esta tarde la implementación de una medida de fuerza de una semana, del lunes 1 al viernes 5 de diciembre, "en rechazo a la Reforma Laboral Regresiva que propone el Gobierno de Milei como política de achicamiento del Estado".