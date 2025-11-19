Detuvieron a un hombre por agredir a su pareja

La Policía detuvo ayer a un hombre acusado de agredir a su pareja, en una vivienda del centro puntaltense.

Se trata de Jonathan Maximiliano Nieto, de 38 años, quien quedó imputado por lesiones agravadas por el vínculo e infracción a la ley de violencia familiar.

Según indicaron desde la Comisaría local, los efectivos de esa seccional acudieron a Irigoyen al 400 tras un llamando de emergencia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al llegar constataron que una mujer de 26 años, pareja de Nieto, tenía lesiones en el cuello, por lo que aprehendieron al hombre, quien quedó alojado en la comisaría a disposición de la fiscalía N° 15.