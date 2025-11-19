Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

Punta Alta.

Detuvieron a un hombre por agredir a su pareja

En una casa del centro puntaltense.

La Policía detuvo ayer a un hombre acusado de agredir a su pareja, en una vivienda del centro puntaltense.

Se trata de Jonathan Maximiliano Nieto, de 38 años, quien quedó imputado por lesiones agravadas por el vínculo e infracción a la ley de violencia familiar.

Según indicaron desde la Comisaría local, los efectivos de esa seccional acudieron a Irigoyen al 400 tras un llamando de emergencia.

Al llegar constataron que una mujer de 26 años, pareja de Nieto, tenía lesiones en el cuello, por lo que aprehendieron al hombre, quien quedó alojado en la comisaría a disposición de la fiscalía N° 15.

