La selección femenina de la Liga del Sur debuta ante Olavarría

El seleccionado femenino mayor de la Liga del Sur debuta esta tarde en el Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio se medirá ante Olavarría, por la primera fecha de la Zona 1 de la competencia.

El partido se jugará en el Onofre Pirrone del Club Tiro Federal, comenzará a las 17 y el valor de la entrada será de $6.000.

Este encuentro además marcará el debut de Walter Lofrano al mando del equipo, reemplazando a Juan Stallocca.

Para este estreno, el DT eligió a las siguientes jugadoras: Agustina Collino, Morena Beiteleztn, Antonella Sanhueza, Yanina Suárez, Daiana Uzidinger, Selva Sánchez, Pilar Vidal Gatti, Olivia Mina de Luca, Antonella de Vega, Paz Cutrin

Sofía Matos, Lourdes Capurro, Daniela Lara, Agustina Malaspina, Rosario Damiani, Ariana Adassus, Martina Moleker y Victoria Nervi.

Tras este encuentro, la Liga del Sur visitará a Laprida (el miércoles 25) y luego será local de Tres Arroyos (el miércoles 3 de diciembre), las otras dos selecciones que integran el grupo.

Luego, comenzará la segunda rueda, invirtiendo las localías los miércoles 10 y 17 y cerrando el martes 23.