El 3x3 de Milanno salió a la calle y transformó avenida Alem en una cancha abierta para todo Bahía

La avenida Alem volvió a ser escenario de una de las postales más características de la ciudad: básquet, música, público en las veredas y un clima que confirma, una vez más, que Bahía Blanca vive este deporte como parte de su identidad.

En una tarde organizada por la Asociación Bahiense de Básquet (ABB) junto a Milanno, el 3x3 Milanno de Mayores tomó la calle y reunió a decenas de jugadores y a cientos de vecinos en un evento deportivo, cultural y gastronómico que atravesó toda la jornada.

Doce equipos disputaron el certamen bajo el reglamento FIBA 3x3, con partidos dinámicos, alta intensidad y un nivel muy marcado de jugadores de Primera División.

Durante gran parte de la tarde del domingo, Alem se convirtió en un auténtico punto de encuentro, donde la competencia convive con el espíritu urbano que caracteriza a esta modalidad.

Una final vibrante frente al público

La definición del torneo ofreció un espectáculo que mantuvo expectantes a todos los presentes, con la final disputada entre los equipos "Tegobi Team" (a la postre campeón) y "Bahía Blanca Food", que se midieron en un duelo punto a punto y bajo un ambiente cargado de energía.

Los protagonistas del campeón fueron Juan Ignacio Scattolini, Franco Riccio, Juan Pedro Paronetto y Benjamín Minucci

El cuarteto tuvo una actuación sólida durante toda la tarde y logró imponerse en un cierre electrizante que fue acompañado con aplausos por el público.

Una temporada que cerró en la calle

Con esta nueva edición de Mayores en avenida Alem, el tour sumó un cierre de temporada con un formato abierto, vibrante y totalmente gratuito, que invitó a toda la comunidad a disfrutar del básquet desde un espacio distinto al habitual.

Desde la Asociación informaron que la iniciativa busca reforzar el espíritu de integración entre el deporte y la gastronomía local, haciendo del torneo una experiencia completa: juego, música, público, foodtrucks y propuestas que acompañaron a lo largo de toda la tarde.

El cierre musical estuvo a cargo de Bronx Social Club, con la participación del DJ Tomás Ojeda, que aportó el marco urbano y festivo que terminó de consolidar la identidad del evento.

“Nos sorprendió muchísimo el marco de público”

Francisco Mandará, coordinador de Comunicación de la ABB, destacó la respuesta de la comunidad y el clima que se generó alrededor de la cancha montada sobre el asfalto.

“Nos sorprendió muchísimo el marco de público que se acercó. Ver a la gente detenerse, mirar, quedarse, aplaudir… fue realmente emocionante. Y también fue una alegría enorme ver a tantos jugadores volver a la cancha: algunos que se habían retirado, otros que habían jugado hasta el año pasado en Primera División, y todos con ganas de prenderse nuevamente en un torneo callejero. Esas imágenes muestran lo que significa el básquet en Bahía Blanca y lo que genera cuando sale al espacio público", comentó Francisco.

Leonardo Gómez Talamoni, vicepresidente de la ABB, valoró la posibilidad de combinar el Provincial U17 —el evento más importante del calendario local — con una jornada callejera abierta a toda la comunidad.

“Este fin de semana estuvo atravesado por algo que es central para nosotros: el Provincial, que es la competencia más importante que tenemos como Asociación y la que nos permite mostrar, una vez más, que Bahía Blanca sigue siendo la Capital del Básquet", señaló Gómez Talamoni.

“Poder, además de eso, organizar un torneo 3x3 en plena calle y ver la respuesta de la comunidad, nos pone muy contentos. No solo por el deporte, sino por lo que representa para la ciudad: identidad, encuentro y pertenencia", agregó el vicepresidente.

Una alianza que potencia al básquet bahiense

El 3x3 Milanno de Mayores cuenta con el acompañamiento del Municipio de Bahía Blanca, Signos Indumentaria, Molten, LaNueva.com, Flex MKT, FM Ciudad, POINT Sportwear, la Federación Bonaerense de Básquetbol, Coca-Cola, Basket Capital, Capitanes y Bronx Social Club, que garantizaron una presencia de primer nivel y refuerzan el compromiso conjunto con el crecimiento del básquet local.

Bahía es básquet: en los clubes, en las canchas y en la calle

Con esta edición del 3x3 Milanno de Mayores, Bahía Blanca reafirmó su tradición: el básquet no es solo un deporte competitivo, sino una cultura viva que se expresa en la calle, en los barrios y en la memoria colectiva de la ciudad.

El éxito del evento anticipa nuevas ediciones y propuestas que seguirán ampliando la presencia del básquet en el espacio público.