Cuándo arrancan las semifinales de Primera y la agenda de lo que viene

Las semifinales del básquetbol local de primera división se pondrán en marcha el próximo lunes, en lo que será la continuidad de la definición del torneo Aldo "Bebe" Storti.

Tras la reunión realizada ayer en la Asociación Bahiense de Básquetbol, se decidió que las dos llaves comiencen la próximo semana y no mañana, como se analizó en algún momento.

Los cruces entre Villa Mitre (1º)-Estudiantes (7º) y Pacífico (4º)-Pueyrredón (6º), iniciarán el lunes (feriado), a partir de las 20.

Luego, el segundo punto, irá el viernes 28 a partir de las 21.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De ser necesario, el tercer y definitivo juego se disputará el lunes 1 de diciembre. O bien, ese mismo día iniciará la final del segundo tramo en caso de que ya estén los finalistas.

*Hoy, semis

Esta noche continuarán las semifinales, que se juegan al mejor del tres, del segundo tramo del torneo de Primera Femenino, "Josefina Torruella".

En el Manu Ginóbili, Bahiense del Norte recibirá a Estudiantes a partir de las 21.15, por el segundo punto de la serie.

En el primer partido, el Albo se impuso 55 a 54 en el Osvaldo Casanova.

Los árbitros esta noche serán Alejandro Vizcaino, Mariano Enrique y Jerónimo Javier Ocampo.

Además, 9 de Julio y Sociedad Sportivo abrirán la otra semi de la competencia.

Se medirán desde las 21 en el Néstor Damiani, con arbitraje de Matías Javier, Leonardo Bressan y Francisco Irrazábal.

*Mañana, Permanencia

Este jueves, a partir de las 21, se disputarán los segundos puntos de la serie Permanencia del torneo de Primera masculino, que se juegan al mejor de cinco.

En la lucha por salvar la categoría directamente, Liniers y Estrella se cruzarán en cancha a definir.

En el primer juego, el Chivo se impuso como visitante por 88 a 74 y se adelantó en la serie.

Además, en la otra llave, que condenará a un equipo al descenso, San Lorenzo y 9 de Julio jugarán en el Román Avecilla.

En el juego 1, el albiazul ganó agónicamente como local por 53 a 52, con un doble de Santiago Ruesga.