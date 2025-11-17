A semifinales: Estudiantes dio el golpe de visitante y Pacífico cerró la serie en casa

Pacífico (4º de la fase regular) y Estudiantes (7º) completaron esta noche las semifinales del torneo de primera división del básquetbol local, Aldo "Bebe" Storti.

Ambos equipos cerraron sus llaves en el tercer juego y se metieron entre los cuatro mejores del segundo tramo de la competencia, de donde saldrá el rival de Olimpo (ganador del primer tramo) para la final anual.

El Verde venció en su cancha a Bahiense del Norte (5º), por 73 a 62, y cruzará ante Pueyrredón (6º) en la próxima instancia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mientras que el Albo bajó a Napostá (2º), venciéndolo por 69 a 63 como visitante, e irá ante Villa Mitre en semifinales.

Mañana martes por la tarde, tras una reunión en la Asociación Bahiense, se definirá cuándo continuará la competencia con series al mejor de tres juegos.

Napostá 63, Estudiantes 69

En un partido sumamente parejo, que recién se quebró en el último cuarto, Estudiante venció a Napostá por primera vez como visitante en la temporada, por 69 a 63, y dio vuelta la serie de cuartos de final.

Luego de entrar igualados en 50 a los últimos 10 minutos de juego, el Albo estampó un rápido parcial de 12 a 2 en el inicio y dio un paso fundamental para quedarse con el encuentro.

Con Jerónimo Mitoire sumando desde la línea y el aporte de Julián Rodríguez (un triple más un doble), el equipo dirigido por Ariel Ugolini pasó a ganar 62 a 52 con 5 minutos por jugar.

No obstante, Napostá, que otra vez no contó con el lesionado Segundo Vasconcelo (ver nota acá), se puso a 2 (60-62) coronando la remontada con un triple de Leonel Alemañy, con 3m18s en el reloj.

Un triple de Lucas Delgado y un doble de Jorge García, le devolvieron dar luz a Estudiantes en el cierre, que terminó ganando el partido y metiéndose en semifinales.

En el equipo ganador hubo cuatro jugadores en doble dígito, siendo Jorge García el más destacado con 15 puntos. A él lo siguieron Mitoire (12), Rodríguez (12) y Matías Martínez (12).

Mientras que en Napostá, Alemañy sumó 12 unidades, Guido Muzi hizo 11 y Gastón Torres, 10.

La síntesis

Napostá (63): T. Bruni (8), G. Muzi (11), L. Alemañy (12), G. Torres (10), J. Larrandart (7), fi; N. Quiroga (7) y N. Sánchez (8). DT: Fabricio Piccinini.

Estudiantes (69): J. Rodríguez (12), M. Martínez (11), L. Delgado (5), J. García (15), P. Santiago (8), fi; S. Ranieri (0), J. Belleggia (4), R. Aguirre (2) y J. Mitoire (12). DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Napostá, 17-15; 33-34 y 50-50.

Árbitros: Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Sebastián Giannino.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Serie: Estudiantes, 2-1.

Pacífico 73, Bahiense 62

Un tremendo tercer cuarto fue la clave para el triunfo de Pacífico ante Bahiense del Norte, por 73 a 62 como local, que le permitió meterse en semifinales tras ganar la serie por 2 a 1.

Es que luego de un muy buen comienzo del Verde, en el que llegó a ganar 21-9, el tricolor achicó y llevó el juego a una posesión. De hecho, llegó a estar a un punto (35-36).

No obstante, cuando promediaba el tercer parcial, el equipo dirigido por Mauro Richotti fue una aplanadora, empezó a ganar los detalles, se llenó de confianza y fluyó al ritmo de su gente.

En ese contexto ideal, el quiebre final comenzó con una gran corrida de Salvatori y un triple de Cortés, a eso se le sumó Sagarzazu y el empuje de todos, para armar un parcial de ¡20 a 0!

Así las cosas, llegó a ganar por 58 a 36 cuando se iba el tercer periodo y empezó a encaminar el triunfo.

En el último parcial Bahiense echó el resto e intentó vender cara la derrota, con 7 puntos de Bonivardo y un recupero y doble de Luengo, llegó a achicar a 10, con 1m35s para jugar, y a 8 con 1m15s.

Pese a eso, un foul y doble de contrataque anotado por Cortés frenaron la arremetida final y le permitió a Pacífico empezar a cerrar definitivamente el juego y la serie.

Pacífico tuvo en 4 de sus iniciales a los máximos anotadores, con 16 puntos de Branco Salvatori y Valentín Cortés, Tomás Sagarzazu y Santiago Loos, todos con 15 unidades.

En Bahiense, en tanto, el más destacado fue Juan Pedro Hollender, quien sumó 19 tantos y bajó 16 rebotes. Además, Augusto Lamonega sumó 13 puntos y Sebastián Luengo, 12.

La síntesis

Pacífico (73): B. Salvatori (16), F. Mattioli (5), V. Cortés (15), T. Sagarzazu (15), S. Loos (15), fi; M. Boccatonda (2), Ge. Pisani (2), I. Errazu (3), J.C. Redivo (0) y Gi. Pisani (0). DT: Mauro Richotti.

Bahiense del Norte (62): A. Lamonega (13), B. Lozano (0), T. Bonivardo (10), E. Roberson (7), J.P. Hollender (19), fi; S. Luengo (12), A. Catalán (0) y J.C. Hoya (1). DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Pacífico, 23-14; 30-25 y 58-41.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Alejandro Vizcaino.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Serie: Pacífico, 2-1.