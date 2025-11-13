Video: el triple de Renzi para el triunfazo de Pueyrredón, que eliminó a Olimpo en cuartos

¡Qué noche, Nico! Renzi anotó 18 puntos y el triple agónico que le dio el triunfo y la clasificación a semis a Pueyrredón. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Pueyrredón (6º en la fase regular) venció esta noche a Olimpo (3º) y avanzó a las semifinales del segundo tramo del torneo de primera división Aldo "Bebe" Storti.

Un triple agónico de Nicolás Renzi, a falta de un segundo, le dio el triunfo al auriazul, por 67 a 66, para sellar las serie por 2 a 0.

Luego de que Segundo Alimenti por un lado y Lucas Luchetti por el otro erraron sus libres, el partido se mantuvo igualado hasta que Marcos Diel anotó un doble y recibó falta (ver abajo), para poner al aurinegro arriba por dos puntos (66 a 64 con 23 segundos por jugar.

Diel falló el bonus en la línea y Pueyrredón -tras bajar el rebote- tuvo su última chance que, tras la habilitación de Luchetti, terminó en las manos de Renzi (autor de 18 puntos en la noche, con 3 de 9 en triples) quien lanzó a pie firme a 45º y desató el festejo local.

Olimpo intentó la heroica reponiendo de abajo del aro, pero el poco tiempo en el reloj hizo imposible el intento de saque largo de Agustín Dottori.

Así las cosas, el equipo de Andrés Iannamico eliminó al ganador del primer tramo, que esperará la final extra, y se metió en semis. ¡Qué tal!

El triple ganador de Renzi