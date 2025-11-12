Napostá pierde por lesión a una de sus figuras: "Es un golpe duro para todos"

Fabricio Piccinini y todo Napostá lamentan la lesión de una de sus figuras. Fotos: Emilia Maineri y archivo-La Nueva.

Napostá pierde por lesión a Segundo Vasconcelo, una de las grandes figura del equipo, de cara al cierre de la temporada del básquetbol local de primera división.

Tras una inoportuna jugada en el partido del lunes ante Estudiantes, por el primer punto de los cuartos de final, anoche se confirmó el diagnóstico que ya no era alentador desde el comienzo.

Luego de realizarse una resonancia se supo de la rotura de ligamento cruzado anterior y desgarro de menisco interno, lo que lógicamente lo deja afuera para la definición del torneo.

“Después del partido estábamos preocupados, porque pintaba feo. Él ya había tenido una rotura de ligamentos, se la veía venir. Ayer se confirmó y la verdad que es un golpe muy duro, que hay que asimilarlo rápido. Es un golpe duro para todos, para el plantel. Lo importante es acompañar al jugador, porque más allá de su importancia en el equipo, también hay que acompañarlo como persona, porque es el que sufre la lesión y el que peor está”, le contó el entrenador del equipo, Fabricio Piccinini, a La Nueva.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La desafortunada acción se dio en el comienzo del partido, que terminó en victoria para Napo por 87 a 78, cuando Segundo se frenó de golpe al buscar una pelota que se iba de la cancha y sintió un dolor en la rodilla.

"Charlé con él y está tranquilo, bajoneado, sin dudas, como cualquier persona que tiene ese tipo de lesión. Pero estamos como club, compañeros y como personas para acompañarlo por todo el proceso que tenga de recuperación. Está en reposo, por unos días no tiene que pisar", agregó Picci.

Como líder de grupo, Fabricio deberá trabajar rápidamente en la parte anímica y deportiva, teniendo en cuenta que mañana jueves se disputará el segundo punto de la serie -al mejor de tres- en el Osvaldo Casanova.

"En ambas partes tenemos que solucionarlo lo más rápido posible. Asimilarlo y de lo anímico sacar de cada uno un poco más para tratar de dar más de lo que podemos para tratar de disimular la falta de él. Y desde lo deportivo, replantear varias cosas porque es un jugador fundamental en el funcionamiento, tanto defensivo como de ataque. Es un jugador que lidera casi todos los rubros del equipo, menos en puntos, el resto de los casilleros es siempre el líder. Tenemos mucho trabajo para disimular su ausencia, yo digo que no hay manera de reemplazarlo, es irremplazable, pero lo que podemos hacer es disimular su ausencia", reconoció el DT.

"El equipo sin él cambia mucho -agregó- y lo que no tenemos es tiempo. Si te pasa en una etapa regular tenés otro margen, acá no hay tiempo de acomodarse. Así que lo más importante va a pasar desde lo anímico y de la energía que pongamos, para tratar de disimularlo de la mejor manera posible porque no hay tiempo de adaptación a jugar sin él. Así que, le voy a pedir al equipo que pase una parte importante del juego mediante la entrega y el carácter que pongamos para jugar".

-¿Confías que el equipo se va a reponer?

-Sí, confío en el equipo plenamente, ayer entrenamos con la noticia casi confirmada y los vi bien. Los chicos tienen una confianza plena en el plantel y yo en que vamos a responder bien. Desde ese punto de vista me quedé bastante tranquilo, los chicos, lógicamente, estaban mal por Segundo pero confiados en que podemos seguir por el camino que nos habíamos propuesto.

-¿Crees que cuando pase la bronca y la tristeza por la lesión, les puede servir de motivación para dar un plus?

-La idea es buscar motivación también por ese lado, para acompañarlo a Segundo por eso lado, con algún resultado y que esté tranquilo. Cuando pasan este tipo de lesiones aparecen otros jugadores u otra faceta del equipo. También tuvimos la lesión de Bruni, o cuando pasábamos de un torneo a otro que se nos fue Guerrero y Zambrano, siempre buscamos la manera de disimular eso. Esperamos que desde algún lugar podamos disimular esto lo mejor posible.

-Más allá de esto, ¿qué sensaciones te dejó el primer punto y qué imaginas mañana?

-El partido dejó sensaciones muy buenas, hicimos un primer tiempo muy bueno, fuimos superiores y marcamos la diferencia del partido. Y en el segundo tiempo fue distinto, Estudiantes tuvo la levantada que a veces es lógico cuando la diferencia es tan grande, pero lo supimos mantener y reaccionar en el momento para cortarla y lo cerramos bien. Fue todo muy positivo, hicimos un muy buen juego, pero no se disfrutó mucho el triunfo porque ya se veía venir que teníamos esa mala noticia. Fue como un cierre raro, lo podríamos haber disfrutado más pero ya nos habíamos quedado con la lesión de Segundo. Me parece que se viene un partido más impredecible y distinto y va a haber como lo manejamos mediante se vayan dando las diferentes situaciones de partido.

Con la rotación acortada y ante la imposibilidad de sumar un refuerzo a esta altura de la temporada, Picci recuperará un elemento para empezar a rediseñar el equipo ya sin Segundo.

"En su posición teníamos lesionado a Kevin Hernández y para mañana ya está alistado y, supongo, que ya tendrá participación él", reconoció.