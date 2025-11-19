Villa Mitre mostrará su versión fuera de casa esta noche ante El Talar

Villa Mitre se mide esta noche ante El Talar en lo que será su debut como visitante en la temporada 2025-26 de la Liga Argentina, y que marcará el inicio de tres partidos fuera de casa.

El juego se jugará desde las 21.30 en el estadio Roberto Contini.

El tricolor, que partió ayer desde nuestra ciudad, hizo su estreno en la Conferencia Sur con dos triunfos en su cancha.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En su primera presentación en el José Martínez, la Villa venció con un ajustado cierre a Deportivo Norte de Armstrong, por 85 a 82.

Luego, derrotó a Pergamino Básquet con un trámite más holgado, imponiéndose por por 90 a 75.

Su rival de esta noche, en tanto, transitó el camino opuesto en este inicio de torneo, ya que hoy hará su estreno como local y viene de jugar dos partidos fuera de casa.

En ese comienzo, El Talar sumó una derrota en la primera presentación y un muy buen triunfo luego.

En primer turno, cayó ante Racing Club de Avellaneda (86 a 81) y luego le dio vuelta el juego a Lanús (79 a 76).

Además, fue reprogramado el partido que debía disputar en su cancha el martes, ante La Unión de Colón, por el fallecimiento de Carlos Vega, empleado de maestranza del club.

*Los equipos

Villa Mitre presentará su plantel habitual y completo, aunque con 11 jugadores, ya que no viajó el juvenil Lionel Gómez Lépez.

El resto, será el mismo que se presentó el pasado viernes en Bahía.

Es decir, el equipo de la Villa será con: Ignacio Alem, Fabián Sahdi, Nicolás Guerrero, Manuel Iglesias, Emilio Giménez, Alejo Blanco, Federico Harina, Julián Lorca, Franco Pennacchiotti, Joaquín Jasen y Luciano Tambucci.

Junto al entrenador Sebastián Ginóbili también viajaron, Martín Martinese (jefe de equipo), Emiliano Menéndez (asistente), Bernardo Montes (preparador físico), Mateo Jocano (utilero) e Ian Stangen (kinesiólogo).

El Talar, por su parte, cuenta con un puntaltense, que la temporada pasada jugó para Villa Mitre.

Se trata de Francisco Filippa, quien es reemplazo temporario de Facundo Sanz por lesión.

Además, el equipo aurinegro sumó para esta temporada al experimentado Enzo Ruiz de 36 años.

El resto de la plantilla la integran: Facundo López, Joaquín Barzatsqui, Joaquín López, Matías Cuello, Mateo Otero, Bruno Devalle, Franco Aibar, Joaquín Embon, Fabricio Saettone, Matías Cueva, Conrado Solana, Derick Machado y Tomás Verbauwede.

*Cómo sigue

Luego del partido de esta noche, Villa Mitre seguirá su gira como visitante con otros dos juegos.

El viernes, el tricolor se medirá ante Lanús, en el Antonio Rotilli, a las 20.30.

Luego, el sábado, chocará ante Racing Club de Avellaneda en el Centro Deportivo, también a partir de las 20.

Una vez finalizada la gira, el tricolor volverá a presentar en Bahía con cinco localías consecutivas: Gimnasia y Esgrima La Plata (jueves 27), Unión de Mar del Plata (viernes 5 de diciembre), Pico FC (martes 9), Ciclista de Junín (miércoles 17) y Provincial de Rosario (viernes 19).