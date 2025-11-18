Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

19.5°

19.5°

El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 19 de noviembre en Bahía Blanca.

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 19 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 25 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado, con viento leve en aumento desde el sector sudeste y buena visibilidad. 

Durante la tarde el tiempo se presentará templado y soleado, con viento leve del sudeste rotando al noreste. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, a su vez, será fresca con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 16 grados.

