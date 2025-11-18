El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 19 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 25 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado, con viento leve en aumento desde el sector sudeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará templado y soleado, con viento leve del sudeste rotando al noreste. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, a su vez, será fresca con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 16 grados.