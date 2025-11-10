Liniers, de visitante, y 9 de Julio, de local, pegaron primero en la lucha por la permanencia

Santiago Gattari (Liniers) ataca el aro ante la marca de Agustín Kucan (Estrella). Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Liniers y 9 de Julio se quedaron esta noche con el primer punto de las series permanencia, que se disputan al mejor de cinco, correspondientes al torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

Robándose la ventaja de cancha, el Chivo venció a Estrella, por 88 a 74 en el Luis Álvarez, con un segundo cuarto demoledor (¡33 a 11!) y un alto goleo liderado por Bautista Olivera (18).

Mientras que en el Néstor Damiani, en un partido mucho más parejo y cerrado, el albiazul se quedó con un triunfo fundamental ante San Lorenzo, venciéndolo agónicamente por 53 a 52.

El dueño de casa se impuso con un doble de Santiago Ruesga, a 5s9 para el cierre, tras un estético doble flotado desde la bocha de tiro libre.

Las llaves continuarán la próxima semana, aunque aún no se definió el día.

El que gane entre Estrella (9º) y Liniers (10º) mantendrá su plaza en la división superior y el perdedor jugará con el tercero que surja de Segunda.

En tanto el que se imponga en el cruce entre 9 de Julio (11º) y San Lorenzo (12º), disputará la promoción ante el segundo del ascenso y, el perdedor, bajará de categoría.

Estrella 74, Liniers 88

Liniers se quedó con la ventaja de cancha, al vencer esta noche a Estrella como visitante por 88 a 74 y adelantarse en la serie.

Un fabuloso segundo cuarto le permitió al Chivo tomar distancia rápidamente en la noche, que luego supo administrarla hasta llegar al cierre.

En ese período, fue clave la eficacia de tres puntos (8-13 hasta ahí y terminó con 14-26), apuntalada principalmente por Alan García (4-4) para ganar el chico por ¡33 a 11! e irse al descanso largo arriba por 17 (47-30), una diferencia que supo proteger para llevarse el primero del barrio San Martín.

Los más destacados en el albinegro fueron Bautista Olivera (18 puntos, con 4-6 en t3, 2-4 en t2 y 2-2 en dobles), Santiago Gattari (16), Franco Ferrari (15), Alan García (15, con 5-5 en triples) y Genaro Groppa (12,).

Mientras que en Estrella, que no contó con Lahuel Silva (foto, junto a Julián Horvath, otro de los ausentes), los máximos anotadores fueron Nahuel Cámara (18) y Matías Specogna (15).

Estrella (74): T. Peña (14), M. Specogna (15) F. Herrera (11), S. Quiroga (7), N. Cámara (18), fi; E. Giusto (0), B. Pérez (0), G. Oyarzo (6) y J. Kucan (3). DT: Walter Romerniszyn.

Liniers (88): S. Gattari (16), O. Cancellarich (3), B. Olivera (18), A. Agulló (6), F. Ferrari (15), fi; A. García (15), T. Del Sol (0), J. Marinsalta (3) y G. Groppa (12). DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Estrella, 19-14; 30-47 y 55-71.

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Marcelo Gordillo.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Serie: Liniers, 1-0.

9 de Julio 53, San Lorenzo 52

9 de Julio se quedó con un gran triunfo ante San Lorenzo, venciéndolo agónicamente por 53 a 52, con un doble final de Santiago Ruesga para ganar el primero de la llave en casa.

La conversión del base a falta 5s9 para el final, tras un estético lanzamiento desde la bocha del tiro libre, dejaron al albiazul en ventaja.

Tras esa conversión, la visita buscó su última chance, primero con Lautaro Fernetich y luego con Joaquín Coria, quien bajó el rebote ofensivo, aunque ambos fallaron.

En un encuentro sumamente parejo y de bajo goleo, el más destacado en el local fue Carlos Fraga (16 puntos y 10 rebotes), seguido por Ruesga (8) y Manuel Costa (8).

Mientras que en la visita, Joaquín Coria y Lautaro Fernetich fueron los más máximos anotadores con 13 y 12 puntos, respectivamente. Joaco, además, bajó 14 rebotes.

9 de Julio (53): S. Ruesga (8), F. Goyanarte (0), L. Vecchi (5), C. Fraga (16), A. Almirón (6), fi; M Costa (8), S. Villegas (3) y F. Anaya (7). DT: Julián Turcato.

San Lorenzo (52): M. Cenzual (0), A. Pena (2), N. Herbik (6), N. Diez (7), J. Coria (13), fi; R. Gazulo (4), S. Seewald (6), J.M. Fuentes, R. Arce (0), S. Calvo (2) y L Fernetich (12). DT: Sebastián Aleksoski.

Cuartos: 9 de Julio, 9-14; 29-24 y 40-38.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Juan Agustín Matías.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Serie: 9 de Julio, 1-0.