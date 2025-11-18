Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

Primera consecuencia post eliminación: Mauricio Giganti ya no es más el DT de Olimpo

Llegó en la fecha 10 de la fase clasificatoria, heredó un plantel que él no había armado, perdió los dos partidos de cuartos de final de la Reválida del Federal A y no le dieron una segunda oportunidad.

Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Cuando solo pasaron dos días de un nuevo fracaso de Olimpo en el torneo Federal A, donde ya cumplió siete años y nunca pudo jugar una final por el ascenso, Mauricio Giganti le manifestó a La Nueva. que tras un acuerdo mutuo con la dirigencia dejó de ser el DT del primer equipo en el tercer escalón del fútbol argentino.

“El motivo es obvio, al no lograr el objetivo planificado nos liberamos mutuamente para que ambas partes puedan decidir libremente de acá en adelante”, sostuvo el orientador, quien tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre y todavía no firmó la rescisión.

Giganti asumió al frente del plantel el 11 de mayo, caída 1-2 frente a Cipolletti, en reemplazo de Gastón Lotito. Dirigió 26 encuentros, con 10 victorias, 8 empates y 8 derrotas: 48,71 % de los puntos.

Distintos comentarios del ambiente vinculan al orientador piquense con su llegada a Alvarado de Mar del Plata, que acaba de descender de la Primera Nacional al Federal A.

Justamente “Buli” Giganti fue el DT del ascenso de “Alva” a la Primera Nacional en 2019.

“No sé quien dijo eso o donde salió publicado, pero niego rotundamente haber conversaciones con un club cuando estoy trabajando en otro. El que me conoce sabe como soy y como actúo, soy entrenador de Olimpo hasta que se firme la desvinculación”, contó vía mensaje de audio de WhatsApp.

 

