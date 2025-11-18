Federal Amateur: Bella Vista y Sporting se ponen al día en la Loma
Se miden desde las 17 por la 4ª fecha de la Zona 2 de la Pampeana Sur.
Bella Vista y Sporting cerrarán esta tarde la 4ª fecha --primera jornada de la segunda rueda-- de la Zona 2 de la Región Pampeana Sur en el Federal Amateur.
El cotejo irá en la Loma, a las 17, con arbitraje de Franco Yatzky.
El Gallego viene de empatar sin goles ante Liniers en su cancha, mientras que el rojinegro tuvo jornada de descanso.
El rojinegro de Mardones le ganó a Bella Vista en el debut 1 a 0 y cayó ante Liniers en la Avenida Alem 2 a 0.
Posiciones
1) Liniers, 4 puntos
2) Sporting, 3
3) Bella Vista, 1