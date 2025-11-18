Matías Mayo: “Huracán es el equipo a vencer, saben lo que tenemos y como venimos jugando”

Dice lo que siente y está rodeado de buena energía. Juega en Huracán, es visitador médico, está a punto de recibirse de Licenciado en Historia y antes de empezar el día le da un beso a la estampita del Papa Francisco (nació el 17 de diciembre, como él).

Matías Mayo, sin estirar en vano las respuestas y con afirmaciones que te hacen abrir los ojos como el 2 de oro, es un amigo de la casa.

“Estamos bien, recuperamos el nivel en el torneo Clausura y somos el equipo a vencer”, declaró sobre el presente del Globito del bulevar --al que llegó en octubre de 2024-- en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Huracán se quedó con el 1 y Mati sostiene que “el grupo y la responsabilidad de los más experimentados en hacerse cargo de lo que hay que hacer dentro y fuera del campo de juego” son las bases para ir en busca del Clausura y la definición por el título de la temporada.

Después de pasar por EFUBA y las infantiles de La Armonía, recaló en Olimpo y estuvo hasta el primer semestre del año pasado, cuando se tuvo que ir, sin su consentimiento, siendo el capitán del primer equipo liguista.

“Todavía me cuesta digerir el descenso (el sábado el olimpiense bajó al Promocional), es triste por los pibes y el cuerpo técnico, pero era una crónica de una muerte anunciada. El fútbol de Olimpo está desorganizado y sin rumbo, por eso pasó lo que pasó”, indicó con conocimiento de causa.

Mirá la nota completa: