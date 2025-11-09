Clausura liguista: evitando el horario del Superclásico, se cierra la anteúltima fecha con partidos gravitantes

Será un domingo atípico para el fútbol de la Liga del Sur, ya que los partidos que cerrarán la 13ª fecha del certamen Clausura se jugarán en horarios dispares.

En la "A", todos los partidos se jugarán desde las 11.

En el Bule, el puntero Huracán recibirá al necesitado Olimpo, con arbitraje de Oscar Perotti.

Oscar Perotti impartirá justicia.

Además, en la Loma, Bella Vista será anfitrión de Sporting, con Leopoldo Gorosito como juez.

Por su parte, en Villa Rosas, Libertad esperará por Liniers.

Franco Yatsky será el colegiado principal.

La jornada se abrió ayer con el empate entre San Francisco y Villa Mitre 1 a 1.

*Las tablas

-Primera División "A"

Clausura: 1) Huracán, 20 puntos; 2) Villa Mitre y San Francisco, 18; 4) Libertad y Liniers, 17; 6) Olimpo, 14; 7) Sporting, 13 y 8) Bella Vista, 12.

Acumulada. 1) Libertad, 40; 2) Liniers y Bella Vista, 39; 4) Huracán, 38; 5) Villa Mitre, 34; 6) San Francisco, 32; 7) Sporting, 30 y 8) Olimpo, 28.

Dos partidazos

En la "B", la fecha se completará con un juego a las 13 y otro a las 20.15.

En primer turno, Dublin esperará por Comercial, con arbitraje de Juan Ignacio Miranda y, a la noche, Rosario Puerto Belgrano será local de La Amonía, con Daniel Méndez como juez.

Ayer, Tiro Federal venció en Cabildo a Pacífico 3 a 0 y pasó a liderar.

Además, Sansinena y Pacífico de nuestra ciudad empataron 3 a 3.

-Clausura. 1) Tiro, 26 puntos; 2) La Armonía y Comercial, 24; 4) Rosario, 21; 5) Pacífico de Cabildo, 17; 6) Sansinena, 16; 7) Dublin, 8 y 8) Pacífico BB, 3.

En caso de que Comercial gane el Clausura, el mejor de la tabla acumulada jugará la Promoción.

Hoy, La Armonía suma 54 puntos y Rosario, 50.