En el Novoa hubo reparto de puntos, pero le cayó mejor a Villa Mitre

En la previa era un partido con mucho en juego, con las dos tablas en la mira. Por eso, el empate en uno entre San Francisco y Villa Mitre dejó mejor parado al tricolor, que al menos ya se sacó de la cabeza el descenso directo.

El tricolor jugó un poco mejor con la pelota y el Santo apeló al empuje para llegar a la paridad a falta de 10 minutos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Pegó de entrada

El visitante se plantó con decisión y con mucha movilidad en campo ajeno, con Iriarte muy activo.

Sin embargo, rompió el cero con una gran contra tras un tiro de esquina a favor del local. Como ante Liniers, el Santo quedó desbalanceado y lo pagó caro.

Manganaro le metió un pelotazo exacto a Avit, que tocó para Thiago Pérez y el volante le devolvió el balón para que la “Rana” definiera con un derechazo contra el palo izquierdo de Arias.

Con el correr de los minutos, el local se fue afirmando y empezó a dividir más la pelota, pero le costó romper en los metros finales.

A los 20 minutos, Juan Romero le dio con rosca a un balón detenido y Agudiak cabeceó al gol. Sin embargo, el asistente Santino Díaz levantó el banderín. No hubo protestas.

Y 5 minutos más tarde, Manganaro le sacó un bombazo a Bardella de derecha que se colaba en el ángulo superior izquierdo.

Ya cerca del cierre del primer acto, otra vez Avit irrumpió en ofensiva y por poco no anota el segundo tras una muy buena maniobra colectiva. Salvó Ferranti en el segundo palo.

Se lo llevó por delante

En el complemento, ya sin el DT Dambolena expulsado a instancia del asistente Castaño, el local se paró mucho más adelante.

Pero le costó encontrar grietas en el rival, a excepción de los balones aéreos.

Onorio no pudo desviar al gol un centro fuerte de Alexis Vega y el tiempo se le comenzaba a agotar al dueño de casa.

Pero las salidas de Iriarte y Cerato terminaron de inclinar la cancha porque el tricolor ya no pudo retener el balón lejos de Manganaro.

Y sin bien Avit seguía escalando y escalando incansablemente por la derecha, la paridad llegó por la única vía que tenía el Santo.

Bardella le dio de zurda y Leguiza metió un cabezazo colosal para igualar el pleito a 10 del final.

Con Juan Vega –muy blandito en algunas decisiones—otorgando correctamente 7 minutos de descuento, el local insistió, pero el empate no se modificó y el tricolor terminó festejando el punto.

Claro, en el final, hubo un roce entre Castiglioni y Manganaro y varios jugadores se trenzaron. Por fortuna, la cosa quedó allí y volvió la calma, esa que se manifestó durante todo el tiempo reglamentario.

La síntesis

San Francisco 1

Arias 6

Ferranti 6

Sosa 5

Leguiza 7

Bardella 6

Gandolfo 5

J. García 5

Onorio 5

J. Romero 6

Soto Torres © 5

Agudiak 5

DT: E. Dambolena

Villa Mitre 1

Manganaro © 7

AVIT 8

Salazar 6

Barreto 6

Sastre 5

Uicala 6

Th. Pérez 5

Jouglard 6

Valeri 5

Iriarte 6

Cerato 5

DT: H. Schumacher

PT. Gol de Avit (VM), a los 6m.

ST. Gol de Leguiza (SF), a los 35m.

CAMBIOS. 45m. A. Vega (5) por Agudiak, 63m. Vila (5) por Gandolfo, 73m. Castiglioni por J. Romero y 87m. Castellano por Soto Torres, en San Francisco; 59m. Zweedyk (5) por Th. Pérez, 68m. Castro por Iriarte y 78m. Gerk, Vargas y Angelini por Cerato, Sastre y Valeri, en Villa Mitre.

ARBITRO. Juan Vega (5).

CANCHA. San Francisco (muy buena).