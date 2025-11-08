Clausura liguista: Tiro es vanguardista en la B; empataron San Francisco y Villa Mitre en la A

La fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga del Sur se puso en marcha hoy, donde Tiro Federal llegó a la cima en el Promocional, mientras que un choque clave en la A, San Francisco y Villa Mitre firmaron tablas.

En el Gustavo Novoa, el Santo y el tricolor empataron 1 a 1.

Diego Avit abrió la cuenta para el elenco de Horacio Schumacher, a los 6 minutos.

En el segundo tiempo, Sebastián Leguiza lo empardó a los 35 minutos.

Con este punto, Villa Mitre evitó el descenso directo.

Juan Vega fue el árbitro.

Mañana domingo, los restantes tres partidos se jugarán desde las 11: Libertad-Liniers (Franco Yatsky), Bella Vista-Sporting -sin público visitante- (Leopoldo Gorosito) y Huracán-Olimpo (Oscar Perotti).

*Las tablas

-Primera División "A"

Clausura: 1) Huracán, 20 puntos; 2) Villa Mitre y San Francisco, 18; 4) Libertad y Liniers, 17; 6) Olimpo, 14; 7) Sporting, 13 y 8) Bella Vista, 12.

Acumulada. 1) Libertad, 40; 2) Liniers y Bella Vista, 39; 4) Huracán, 38; 5) Villa Mitre, 34; 6) San Francisco, 32; 7) Sporting, 30 y 8) Olimpo, 28.

Está de racha

En Cabildo, Tiro Federal venció a Pacífico de Cabildo 3 a 0 y se subió, por primera vez en el año, a la vanguardia.

Lucas Coronel --en contra, a los 32m.--, Mariano Mc Coubrey --a los 45m.-- y Agustín Grippaudo --a los 78m.-- anotaron los tantos del flamante puntero.

El partido fue dirigido por Brian Romero.

Además, en el Luis Molina, Sansinena y Pacífico protagonizaron un electrizante 3 a 3.

Giuliano Zinni --a los 2m.--, Emiliano Semper --a los 55m.-- y Manuel Stortini --de penal, a los 76m.-- facturaron para los de Emiliano López.

Maximiliano Vallejos --de penal, a los --, Carlos Gayoso --a los 73m.-- y Walter Belender --a los 92m-- anotaron para el Verde de Bahía.

El juez del cotejo fue Adrián Paniagua.

Mañana se completará con un juego a las 13 y otro a las 20.15.

En primer turno, Dublin esperará por Comercial, con arbitraje de Juan Ignacio Miranda y, a la noche, Rosario Puerto Belgrano será local de La Amornía, con Daniel Méndez como juez.

-Clausura. 1) Tiro, 26 puntos; 2) La Armonía y Comercial, 24; 4) Rosario, 21; 5) Pacífico de Cabildo, 17; 6) Sansinena, 16; 7) Dublin, 8 y 8) Pacífico BB, 3.

En caso de que Comercial gane el Clausura, el mejor de la tabla acumulada jugará la Promoción.

Hoy, La Armonía suma 54 puntos y Rosario, 50.