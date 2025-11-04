Clausura liguista: arranca la 12ª fecha; Olimpo-Liniers y Rosario-Tiro se roban los flashes

El fútbol liguista entra en su etapa decisiva y hoy comenzará a jugarse la 12ª fecha del certamen Clausura.

En la máxima división, Olimpo y Liniers abrirán el fuego en el Carminatti, en un choque vital para ambos, desde las 16.

El aurinegro marcha último en la general junto a Sporting y el chivo tratará de dar un paso clave hacia los playoffs.

Franco Páez será el árbitro.

Mañana, en tanto, completarán desde las 16: Huracán-Villa Mitre (Pablo Leguizamón), Bella Vista-Libertad (Lucas De Dios) y San Francisco-Sporting (Felipe Zonco).

Choque clave en Punta Alta

Rosario (4º) recibirá esta tarde al escolta Tiro Federal, en uno de los tres cotejos que se jugarán en el Promocional.

El encuentro se disputará en el Coloso de Humberto Primo y Villanueva, desde las 16.

Facundo Altuna impartirá justicia.

También a las 16, se medirán Pacífico de Cabildo y Pacífico de nuestra ciudad.

Dirigirá Gabriel González.

Y a las 17, Sansinena será anfitrión de Dublin, con arbitraje de Ariel Turcuman.

En tanto, mañana, a las 16.30, La Armonía (3º) recibirá al vanguardista Comercial.

Fernando Márquez será el juez.

