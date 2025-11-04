Sansinena cesanteó al DT: “Fue algo inesperado, muy duro, todavía sigo en shock”, dijo Patricio Mángano

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Esta tarde juega Sansinena, en su cancha frente a Dublin, pero por primera vez en el año al mando del equipo no estará quien venía siendo su entrenador: Patricio Mángano.

“El domingo a la noche, el presidente del club (Joaquín Mink) y algunos integrantes de la Comisión Directiva me llamaron a una reunión en la sede y me comunicaron que no iba a seguir en el cargo. Fui imaginando los posibles temas a tratar, siempre relacionado al último partido que habíamos jugado, pero me dieron un golpe inesperado y todavía hoy sigo en shock”, señaló el “Pato”, quien fue despedido y no seguirá ligado a la entidad cerrense con ninguna otra función.

El sábado, tras la derrota 0-2 frente a Comercial, varios futbolistas del “tripero” se trenzaron con sus pares verdiamarillos. Hubo empujones, agarrones y algunos golpes, aunque la situación no pasó a mayores porque los integrantes de ambos cuerpos técnicos separaron a los más exaltados y calmaron a los que solo querían pelear.

“Eso que pasó suele ser algo normal en los tiempos que corren. Es cierto que superó algunos límites y que hubo jugadores informados (fueron suspendidos cuatro, dos de cada bando), pero se pudo controlar y los que más fuerte se habían enfrentado terminaron saludándose y pidiéndose perdón en zona de vestuarios”, comentó el ex volante que vistió, con todos los honores, ambas camisetas.

--¿Esos hechos tuvieron que ver para que la CD de Sansinena decida prescindir de tus servicios?

--No, porque ese día en Ingeniero White no había ningún dirigente. Por eso te decía, creía que iba a la reunión a hablar de lo que había pasado en el partido contra Comercial, pero me salieron con que habían tomado una determinación y que me la querían comunicar. Me hablaron bien, me dijeron que les dolía, pero que era una decisión tomada y que no había vuelta atrás.

“La Comisión Directiva le agradece a Patricio Mángano su compromiso y profesionalismo durante todos estos años al frente del plantel, valorando profundamente su aporte al crecimiento deportivo e institucional del club”, reza un escrito que circuló por redes sociales.

“Ellos evaluaban que mi carácter, la forma en la que yo vivía el fútbol, era perjudicial para el plantel, que los jugadores estaban enérgicos y pasados de decibeles debido a lo que yo les transmitía, y que por eso era mejor que yo de un paso al costado, que iban a sacar un comunicado aclarando que mi ciclo en el club terminaba en común acuerdo con la dirigencia”.

--¿Y fue así?

--No, yo les dije que aceptaba la decisión que habían tomado pero que no la compartía. No quería dejar el cargo, habíamos conformado un grupo excelente, todos tiraban para el mismo lado y yo estaba conforme con lo que estaban dando los chicos, muchos de ellos sin experiencia en Primera división.

“Cuando me equivoqué, cuando me extralimité con un árbitro (tercera fecha del Apertura, ante Pacífico de cabildo), reconocí que el error era todo mío y pedí disculpas, pero mi esencia, lo que siento por el fútbol, mi intensidad y la forma de vivirlo, eso no va a cambiar”.

Cuando se fue a despedir de los jugadores, algunos de ellos, según cuentan en el plantel, amagaron a irse, pero Patricio los convenció a que continúen, a que cierren el año.

A cargo del equipo estará quien era ayudante de campo del “Pato” y técnico de la Reserva: Emiliano López.

En la temporada, el albirrojo con Mángano como DT cosechó 27 puntos (15 en el Apertura y 12 en el Clausura) en 25 encuentros (14 y 11). En total fueron 7 éxitos, 6 empates y 12 derrotas..