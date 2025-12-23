Santiago del Moro reveló que habrá un cambio histórico en la casa de Gran Hermano

De cara a la nueva temporada de Gran Hermano que promete revolucionar el formato, Santiago del Moro sorprendió a los fanáticos al compartir un adelanto de las obras en la casa de Martínez.

La imagen dejó a todos boquiabiertos: la icónica pileta, escenario de complots, romances y peleas memorables, ha desaparecido por completo del jardín.



El conductor, que se ha convertido en el principal vocero de las novedades del reality, utilizó sus redes sociales para mostrar el avance de las remodelaciones. __IP__

“Chau pileta, gracias por tanto. Se vienen ‘cambios’ en la casa más famosa”, anunció el animador.

En la fotografía se observa un enorme pozo en el terreno donde antes se encontraba el espejo de agua, confirmando que la producción de Telefe ha decidido apostar por una renovación total de la infraestructura. (NA)