Una experiencia musical imperdible: Diego El Cigala llega a Bahía con “Flamenco y Son”

Una de las voces más emblemáticas del flamenco contemporáneo, Diego El Cigala, traerá a nuestra ciudad su aclamado espectáculo “Flamenco y Son”, una propuesta que fusiona la esencia del flamenco y su natural diálogo con otros sonidos latinos, brindando al público una experiencia única y llena de emotividad.

Nacido en Madrid y reconocido internacionalmente, El Cigala ha llevado el flamenco más allá de los límites tradicionales, con colaboraciones y reconocimientos que lo posicionan como una figura clave del género.

En esta gira —que recorre importantes escenarios de Argentina y América Latina— El Cigala ofrece un recorrido por sus grandes éxitos y temas interpretados con su estilo personal, acompañado de un grupo de músicos de gran talento y la presencia de una bailarina que aporta un componente visual que eleva cada interpretación.

Las entradas ya están disponibles en ticketbahia.com.