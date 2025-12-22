Defendiendo lo indefendible: de qué trata el libro que Milei regaló a su gabinete

Defendiendo lo indefendible, del economista estadounidense Walter Block, es el libro que el presidente Javier Milei eligió regalar a sus ministros como señal doctrinaria del rumbo ideológico de su gobierno.

Publicada originalmente en 1976, la obra es un clásico del pensamiento libertario y propone explicar la economía desde casos extremos y socialmente rechazados..

El texto sostiene que, si una actividad es voluntaria y no implica agresión contra terceros, no debería ser prohibida por el Estado, aun cuando resulte moralmente incómoda.

Para desarrollar esa tesis, Block analiza figuras como prostitutas, traficantes de drogas, prestamistas acusados de usura y chantajistas, con el objetivo de separar el juicio moral de la legalidad y del análisis económico.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde esa perspectiva, el autor aplica conceptos centrales como oferta y demanda, incentivos, precios y costos ocultos, y concluye que la intervención estatal suele agravar los problemas que intenta corregir, empujando actividades a la clandestinidad y generando efectos no deseados.

El libro se apoya en el principio de no agresión, eje del libertarismo: nadie tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza contra otra persona o su propiedad. Bajo ese marco, Block cuestiona regulaciones y prohibiciones que, a su entender, responden más a imposiciones morales que a criterios de eficiencia económica o libertad individual.

La elección del libro por parte de Milei fue leída como un mensaje político hacia su gabinete: defender la libertad incluso cuando resulta impopular, reducir el rol del Estado y priorizar la lógica del mercado por sobre el paternalismo estatal.

La obra sigue siendo, décadas después de su publicación, una de las más polémicas e influyentes del ideario liberal radical. (con información de NA)