Cortes de luz para este martes 23 de diciembre
Desde la empresa prestataria del servicio indicaron que habrá cuatro interrupciones programadas para el día de la fecha.
Desde EDES informaron que habrá cuatro cortes de energía pautados para el día de hoy debido a su plan de obras y mantenimiento para la mejora del suministro eléctrico.
– de 8:30 a 11:30hs, afecta al complejo Luz y Fuerza.
– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Hernandarias, Yapeyú, J. Giménez, Quintana.
– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: M. Elías, Charcas, Jiménez, L Cruz.
– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Chile, O’Higgins, Derregueira, Pueyrredón.
Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas
Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.