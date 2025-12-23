Cortes de luz para este martes 23 de diciembre

Desde EDES informaron que habrá cuatro cortes de energía pautados para el día de hoy debido a su plan de obras y mantenimiento para la mejora del suministro eléctrico.

– de 8:30 a 11:30hs, afecta al complejo Luz y Fuerza.

– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Hernandarias, Yapeyú, J. Giménez, Quintana.

– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: M. Elías, Charcas, Jiménez, L Cruz.

– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Chile, O’Higgins, Derregueira, Pueyrredón.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.