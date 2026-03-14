Lluvia en Bahía: La Municipalidad indicó que todas delegaciones están operativas y realizando tareas

Desde la Municipalidad de Bahía Blanca informaron que están trabajando junto a las delegaciones a lo largo de la ciudad para solucionar algunos problemas generados por la lluvia en la mañana de éste sábado.

Defensa Civil recibió dos llamados de consideración por ingreso de agua por los techos en dos viviendas. Además, se recuerda que permanece vigente el alerta de nivel amarillo para mañana domingo.

Todas las delegaciones están operativas y realizando tareas en diferentes puntos de la ciudad.

Alerta Amarillo para el domingo 15 de marzo

La ciudad de Bahía Blanca y distritos aledaños del centro y sur del país se verán afectadas este domingo por lluvias y tormentas de variada intensidad debido al avance de un frente frío, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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El alerta amarillo se extiende a distritos aledaños como Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, Coronel Dorrego y Coronel Rosales, afectando también al sector costero y las playas de Monte Hermoso y Pehuén Co.

Hacia el sur contempla, además, los distritos de Villarino y Carmen de Patagones, con incidencia en la capital rionegrina (Viedma).