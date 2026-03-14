La lluvia empezó a generar inconvenientes en distintos puntos de Bahía

La lluvia registrada durante la mañana de este sábado comenzó a generar inconvenientes en distintos sectores de Bahía Blanca, con calles anegadas y complicaciones para circular en algunos barrios.

Pasadas las 10, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia a corto plazo por tormentas para la ciudad y la región, con una vigencia de dos horas.

Uno de los puntos donde se registró acumulación de agua fue la intersección de Moreno y 9 de Julio, donde la calzada quedó parcialmente cubierta. En el lugar se observó a los vehículos levantar agua al transitar.

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También se reportaron anegamientos en Moreno al 700. Vecinos del sector señalaron a La Nueva. que, debido al recambio de cañerías que se realiza en la zona, los desagües se encuentran tapados, lo que provocó que el agua ingresara a algunas viviendas a través de las rejillas.

Otra de las áreas afectadas fue el sector de Tres Sargentos en dirección a la autovía Raúl Alfonsín, desde el barrio Las Acacias hacia Patagonia, donde se registraron tramos con acumulación de agua que dificultaron el tránsito.

Pronóstico para este sábado

De acuerdo con el servicio Satelmet, para este sábado se espera una temperatura máxima de 26 grados.

Durante la tarde se mantendrán las condiciones inestables, con lluvias intermitentes y viento moderado del sector norte. El índice de radiación ultravioleta se prevé muy alto.

Hacia la noche el cielo permanecerá mayormente nuboso, con precipitaciones aisladas y una temperatura cercana a los 19 grados hacia la medianoche.

En tanto, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes para la noche del domingo.

Según informó el organismo, el área podría ser afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Recomendaciones ante tormentas

Ante este tipo de fenómenos se recomienda evitar salir durante la tormenta, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

También se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio, cerrar puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.