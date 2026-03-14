La selección femenina de la Liga del Sur cayó por penales y terminó cuarta en Mar del Plata

El seleccionado femenino de la Liga del Sur cayó hoy ante La Plata y terminó en la cuarta colocación del Torneo de Selección de la Federación Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio cedió por penales (5 a 3), tras igualar sin goles en el tiempo regular en el partido disputado en el predio de Aldosivi en Punta Mogotes, Mar del Plata.

Para la Liga anotaron Antonella Sanhueza, Sofía Mattos y Sol Menéndez Perrone.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ayer, el equipo que conduce Walter Lofrano había caído ante Tandil por 3 a 2, en una de las semifinales.

Previo a este cuadrangular, la Liga del Sur había ganado -el año pasado- la primera fase con puntaje ideal, superando consecutivamente a Olavarría (5-1 y 5-1), Laprida (4-1 y 5-1) y Tres Arroyos ( 2-1 y 6-0).

*El plantel

Las 20 jugadoras elegidas para viajar a Mar del Plata son: Fiorella Carpaneto, Agustina Collino, Yanina Suárez, Morena Bieteleztn, Daiana Uzidinger, Antonella Sanhueza, Agustina Malaspina, Alfonsina Royo, Ariana Adassus, Selva Sánchez, Antonella de Vega, Rosario Damiani, Lucrecia Semper, Stefania Sueyro, Pilar Vidal Gatti, Martína Moleker, Sol Menéndez Perrone, Camila Aliata, Victoria Nervi y Sofía Matos.

-Entrenador: Walter Lofrano.

-Asistente: Antonella Tachetti.

-Preparador físico: Matías Almeida.

-Masajista: Rocío Castellano.