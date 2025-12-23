Premios Olimpia: la bahiense Catalina Turienzo ganó en vela y Canapino se quedó con el de oro

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

La bahiense Catalina Turienzo se quedó con el Olimpia de plata en vela en la noche que Agustín Canapino fue elegido como el mejor deportista argentino del año, quedándose con el Olimpia de oro en la 72º edición de la tradicional fiesta que busca distinguir a los atletas más destacados del año.

La ceremonia se llevó a cabo en la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca.

Además de Cata, quien por segundo año consecutivo se consagró campeona del mundo U21 de Fórmula Kite, viene de ser distinguida por el Comité Olímpico Argentino y fue elegida por sobre los también olímpicos Chiara Ferretti y Francisco Guaragna, hubo más atletas locales y de la región ternados.

Increíblemente, Agustín Vernice, uno de los mejores palistas de todos los tiempos (este año, finalista del Mundial y de las dos fechas de la Copa del Mundo), cedió en su terna con el viedmense Aramís Sánchez Ayala.

Ángel Di María se quedó con la estatuilla en fútbol, relegando a Lautaro Martínez y Leandro Paredes. Mientras que Luciano Biondi ganó el Olimpia en sóftbol, por sobre el bahiense Nahuel Sáenz y Violeta Figueroa.

En tanto, el saavedrense Juan Segundo Rodríguez, nuevamente ternado en patín como el año pasado, no pudo con Facundo Nieva Biza.

Todas las ternas y los ganadores:

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro.

Artes marciales mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos.

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina.

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto.

Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza.

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio.

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar.

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez.

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice.

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey.

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar.

Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra.

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz.

Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis.

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello.

Esport: Lucía Dubra.

Esport (equipos): Leviatán, 9Z, Bestia, Isurus, KRÜ, Shinde.

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes.

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda.

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe.

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo.

Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban.

Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago.

Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero.

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio.

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco.

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano.

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone.

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia.

Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia.

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri.

Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez.

Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna.

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón.

Polo: Adolfo Cambiaso (h), Adolfo Cambiaso (n) y Bartolomé Castagnola.

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas.

Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya.

Sóftbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz.

Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz.

Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos.

Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo.

Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo.

Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle.

Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser.

Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo.

Diego, infinito

Diego Armando Maradona fue galardonado con el Olimpia Infinito 2025, reconocimiento destinado a homenajear a la trayectoria de los deportistas argentinos fallecidos.

La estatuilla, que se entregó por primera vez en la ceremonia, fue recibido por Dalma y Gianinna, sus hijas, quienes dedicaron unas emotivas palabras hacia su padre al momento de subir al escenario.

Diego se había quedado con el Olimpia de oro en 1979 y 1986, mientras que en 1999 recibió el Olimpia de platino como el mejor deportista argentino del siglo XX.