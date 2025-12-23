Escándalo en la familia Beckham: qué pasó entre David y su hijo Brooklyn

La familia Beckham quedó en medio de la polémica luego de que en las últimas horas se reavivó los rumores de un fuerte conflicto interno entre David Beckham, Victoria Beckham y su hijo mayor, Brooklyn.

Ni David ni Victoria seguían en Instagram a Brooklyn ni a su esposa, la actriz Nicola Peltz, ni viceversa, según se informó la Agencia Noticias Argentinas. Los rumores crecieron al conocerse que el primogénito del exfutbolista pasaría la Navidad junto a la familia Peltz en su mansión de Palm Beach, en Miami, mientras que el resto del clan Beckham mantendría la tradición de reunirse en los Cotswolds, en Inglaterra.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado tras la intervención pública de Cruz Beckham, quien salió al cruce de la información a través de sus historias de Instagram, donde compartió una captura del titular del Daily Mail, quien informó la noticia de la familia, acompañada de un mensaje tajante.

“No es verdad. Mis padres jamás dejarían de seguir a su hijo… Se despertaron bloqueados. Yo también”, escribió, desmintiendo así que la decisión hubiera partido de David y Victoria, sino más bien de Brooklyn.

Las tensiones vienen arrastrándose desde hace tiempo, donde el punto de quiebre habría sido la boda de Brooklyn con Peltz en 2022, marcada por desacuerdos en torno al vestido de novia y la organización del evento, diferencias que nunca terminaron de saldarse.

Desde entonces, las ausencias del hijo mayor en momentos clave alimentaron las especulaciones, ya que Brooklyn no estuvo presente en el cumpleaños de su padre ni en el estreno de la docuserie de Victoria Beckham en Netflix, gestos que fueron interpretados como señales de un distanciamiento cada vez más profundo. (NA)