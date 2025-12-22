Un choque en Villa Soldati terminó con un motociclista internado
El accidente ocurrió en la noche del lunes, en Chacabuco y Rastreador Fournier.
Un choque entre dos motos en la zona de Villa Soldati terminó con la derivación de uno de los motociclistas a un centro de salud.
El hecho ocurrió sobre las 21.30, en la intersección de Chacabuco y Fournier.
En ese lugar, por causas que se desconocen, chocaron una Honda Wave con una Motomel Skua 150cc.
Debido al impacto, el conductor de la primera moto debió ser trasladado a un hospital con traumatismo de cráneo y cortes en miembros superiores e inferiores.
En tanto, el conductor del otro vehículo, un hombre de 36 años, sufrió escoriaciones varias, aunque no fue necesario enviarlo a un centro de salud.
Personal de policía y de Tránsito Urbano realizaron los controles de alcoholemia, que arrojaron resultados negativos.