Un choque en Villa Soldati terminó con un motociclista internado

Un choque entre dos motos en la zona de Villa Soldati terminó con la derivación de uno de los motociclistas a un centro de salud.

El hecho ocurrió sobre las 21.30, en la intersección de Chacabuco y Fournier.

En ese lugar, por causas que se desconocen, chocaron una Honda Wave con una Motomel Skua 150cc.

Debido al impacto, el conductor de la primera moto debió ser trasladado a un hospital con traumatismo de cráneo y cortes en miembros superiores e inferiores.

En tanto, el conductor del otro vehículo, un hombre de 36 años, sufrió escoriaciones varias, aunque no fue necesario enviarlo a un centro de salud.

Personal de policía y de Tránsito Urbano realizaron los controles de alcoholemia, que arrojaron resultados negativos.