Ajuste para todos: Milei recortó $50 billones desde que asumió y anticipa más poda para 2026

"Voy a acomodar las partidas para tener déficit cero", avisó el presidente Javier Milei tras aceptar que no vetará el Presupuesto 2026, que ya fue aprobado en Diputados con la eliminación de la derogación del Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad.

De esta forma, el jefe de Estado piensa seguir aplicando recortes, luego de que en sus dos primeros años de mandato achicó el gasto público en unos 50 billones de pesos, según surge de un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Semejante nivel de recortes equivalen a uno US$8.000 millones a precios constantes.

El IARAF estimó que Milei achicó 27,2% los niveles de gastos. Así, en dos años el gasto primario se redujo de $185 a $134 billones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los mayores recortes se aplicaron a dinero girado por la Nación a los gobernadores, mientras que las transferencias de capital a provincias cayeron en un 93,8%, un ajuste sin precedentes.

En tanto, los subsidios a otras funciones bajaron 83,9% y la inversión real directa retrocedió 73,5%. Además, en el marco de un fuerte ajuste en el Estado, el gasto salarial retrocedió 26%.

En cuanto al PAMI, el gasto se mantuvo, mientras que el gasto en Asignación Universal para protección social subió 70% en términos reales -es decir descontando el efecto de la inflación-, convirtiéndose en el único ítem con incremento.

El mayor recorte fue en programas sociales, donde se incluye el bono dado a jubilados y pensionados entre otros, con una baja de $10,5 billones en moneda de noviembre 2025, seguido por subsidios a la energía con $8,8 billones e inversión real directa con $ 8,3 billones.

El gasto salarial tuvo una merma de $6,3 billones. En quinto lugar estarían las transferencias de capital a las provincias y CABA, con $4 billones.

Por su parte, el incremento del único gasto que subiría, el de asignación universal por hijo, sería de $2,7 billones.

Según analistas, la recomposición de la AUH explica, junto con la baja de la inflación y la creación de empleo informal, por qué la pobreza se redujo al 27,5% en el tercer trimestre del año, de acuerdo con datos oficiales.