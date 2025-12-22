El oro superó por primera vez los 4.400 dólares y marcó un nuevo récord

El oro tocó un nuevo máximo histórico este lunes 22 de diciembre al cotizar a 4.420 dólares la onda, un alza de 1,6% respecto del cierre anterior. En lo que va de 2025, el metal trepó casi 70%. Es uno de los refugios preferidos por los inversores en tiempos de crisis.

De esta manera, el metal precioso se encamina a cerrar 2025 como el de la mayor alza de precios en 45 años. La plata también marcó un récord al saltar 2,6%, hasta U$S 69,44.

La escalada en los precios del oro, y también la plata, se da en medio de la expectativa de los inversores en cuanto a que la Reserva Federal (FED) estadounidense seguirá con el recorte de las tasas de interés en 2026. Influyen también en esa perspectiva los mensajes del presidente Donald Trump en favor de una política monetaria más flexible.

Los nuevos máximos que lograron el oro y la plata este lunes impulsaron casi de inmediato a las acciones de las principales mineras que operan en Nueva York y Londres, donde registraban en la apertura de Wall Street alzas de hasta 3,7%.

El máximo histórico que marcó el oro este lunes 22 de diciembre llega tras un año en el que el metal precioso escaló casi 70% en medio de las tensiones geopolíticas por la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump y la inestabilidad de los mercados.

A eso se suma la creciente tensión entre EE.UU y Venezuela, así como la reducción de las tasas de interés por parte de la FED, lo que abarata el precio del dólar y hace más atractivo al oro y a la plata por parte de inversores de todo el mundo, en especial los bancos centrales que refuerzan sus reservas con el metal.

Oro récord: las alternativas para invertir en la Argentina

Los inversores cuentan con diversas opciones para adquirir oro en la Argentina. A continuación, las principales alternativas para invertir en este metal, según el Maximiliano Donzelli, de IOL.