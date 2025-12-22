Qué pasó con el dólar este lunes en Bahía Blanca

El dólar oficial finalizó este lunes tarde su cotización a un valor promedio de $1.483,80 para la venta y de $1.430,38 para la compra en Bahía Blanca.

En tanto, el dólar blue subió hasta en $1.526 (+1,73%) para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.510 (+1,68%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.917,5; el MEP cotiza a $1.490,98 (-0,2%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.544,66 (-0,7%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 569 puntos básicos (-0,7%).