ACDE Bahía Blanca celebra la beatificación de Enrique Shaw

La comunidad de ACDE Bahía Blanca celebró "con profunda alegría la reciente beatificación del Venerable Siervo de Dios Enrique Ernesto Shaw, empresario argentino y marino de la Armada, cuya vida ejemplar integra fe, trabajo y compromiso social".

En un comunicado, la organización recordó que Enrique Shaw (1921-1962) desarrolló una vida marcada por la coherencia entre sus valores cristianos y su actividad empresarial. Asimismo destacó que durante su servicio en la Base Naval de Puerto Belgrano, en Punta Alta, vivió en Bahía Blanca, donde dejó una huella indeleble en la comunidad local.

En 1959, Shaw inspiró a un grupo de empresarios locales a fundar la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) Bahía Blanca, "promoviendo desde entonces una visión ética y cristiana de la actividad empresarial que aún perdura".

Su beatificación, confirmada por el Vaticano el 18 de diciembre de 2025, "reconoce no solo un milagro atribuido a su intercesión, sino también una vida dedicada a integrar la Doctrina Social de la Iglesia en el mundo económico".

La asociación remarcó que él fue pionero en defender los derechos de los trabajadores sin renunciar a la eficiencia empresarial, demostrando que la fe y la empresa no solo pueden convivir, sino que deben enriquecerse mutuamente.

Además de su compromiso con la justicia social, Shaw fue un innovador en la gestión empresarial, promoviendo prácticas que hoy son consideradas pilares de la responsabilidad social corporativa.

"Desde ACDE Bahía Blanca, renovamos nuestro compromiso con los valores que Shaw encarnó: solidaridad, justicia, dignidad humana y responsabilidad social, pilares de una empresa al servicio del bien común. Su testimonio nos impulsa a seguir construyendo una comunidad empresarial que honre la fe cristiana en cada decisión", indicaron.

Y sentenciaron: "La figura de Enrique Shaw sigue siendo un faro de inspiración para empresarios, trabajadores y toda la comunidad de Bahía Blanca, recordándonos que la ética y la fe pueden transformar el mundo económico en un espacio de dignidad y esperanza".