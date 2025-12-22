Miguel Borja eligió Cruz Azul y Boca se bajó: el salario que dinamitó la negociación

El centro delantero colombiano Miguel Ángel Borja se convirtió en el nuevo refuerzo del Cruz Azul de México.

El "Colibrí” firmará un contrato por dos temporadas, tras quedar descartada su llegada a Boca por diferencias económicas irreconciliables. La operación se definió en los últimos días y puso fin a una negociación que, según reconocieron desde el entorno xeneize, nunca estuvo cerca de concretarse.

Mientras Boca optó por retirarse de la negociación, Cruz Azul avanzó con decisión y presentó una oferta que sí se ajustó a las exigencias del delantero con pasado en Olimpo. El conjunto mexicano apostó fuerte por Borja y logró cerrar su incorporación, convencido de que su capacidad goleadora y experiencia internacional pueden ser determinantes en la próxima temporada.

Apodado “El amigo de Dios”, Borja llegará a la Liga MX tras un recorrido destacado en el fútbol sudamericano, con pasos importantes y protagonismo en equipos de primera línea. En Cruz Azul confían en que su potencia física y su olfato de gol lo conviertan rápidamente en una de las principales cartas ofensivas del equipo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La relación entre Miguel Borja y Boca no llegó a buen puerto debido a las elevadas pretensiones salariales del futbolista. El colombiano solicitó percibir un ingreso superior al que cobraba en River Plate, condición que generó un fuerte rechazo interno en la dirigencia del club de la Ribera. (NA)