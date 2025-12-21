La promesa de Franco Colapinto que lo une a Boca si consigue el podio en la F1

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, reveló la promesa que deberá cumplir si logra un podio histórico con Alpine en 2026 y despertó la ilusión de todo el hincha de Boca.

Según pudo recopilar la Agencia Noticias Argentinas de acuerdo a un video publicado en redes sociales, el pilarense de 22 años habló de su vínculo con el Xeneize y dio detalles del guiño que le hará al conjunto azul y oro si logra finalizar en el top 3 de alguna carrera de la próxima campaña de la F1.

"Mi familia es muy bostera, a raíz de eso me empezaron a llevar a la cancha y me volví muy fan”, comenzó el corredor albiceleste. Y añadió: “De chiquito iba a todos los partidos y ahora que estoy en Europa lo que más me duele es no poder ir a la cancha”.

Siempre que puede, el piloto de Alpine, compañero de Pierre Gasly, comparte su pasión por el elenco de La Ribera. Esta vez no fue distinto y despertó la ilusión en los simpatizantes de Boca que les gustaría escuchar el nombre del club en un podio de la máxima categoría del automovilismo.

¿A que se debe esta posibilidad? El criollo reveló qué hará si logra subir al emblemático pedestal que reconoce a los tres mejores corredores de cada circuito. “Yo creo que cuando haga mi primer podio, subo diciendo ‘Boca, Boca, Booca'", concluyó.

Mientras tanto, Colapinto palpita la temporada 2026 de la fórmula 1 en la que buscará ganar confianza y comenzar a sumar sus primeros puntos con la escudería francesa. En la anterior campaña, los porotos se le resistieron al pilarense producto de un flojo rendimiento del monoplaza.

La primera cita de la ‘Máxima’ para el siguiente año tendrá lugar en Melbourne con el Gran Premio de Australia entre el 6 y 8 de marzo. Allí, el corredor albiceleste arrancará una nueva ilusión de alcanzar el podio. (NA)