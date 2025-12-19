El jefe de Alpine criticó el monoplaza y respaldó a Franco Colapinto

El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, criticó duramente el rendimiento del monoplaza durante la reciente temporada de la Fórmula 1 y aseguró que “los pilotos fueron mejores que el auto”.

El jefe de la escudería francesa se mostró disconforme con el funcionamiento del A525, pero se lo vio optimista de cara a la siguiente campaña.

“La realidad brutal es que nuestro coche no fue lo suficientemente rápido para sumar puntos”, exclamó. Dicha afirmación es algo que sucedió con Franco Colapinto, quien no pudo finalizar ninguno de los circuitos dentro del top 10.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, el director británico continuó: “Creo que los dos corredores que tenemos ahora son mejores que el monoplaza”. Más adelante, destacó la labor hecha por el piloto francés Pierre Gasly: “Corrió razonablemente bien en Brasil y en Las Vegas, que fueron las pocas ocasiones en las que fuimos competitivos”, reconoció.

Alpine prepara un gran cambio en el monoplaza para 2026 y, si bien Nielsen no dio detalles de las modificaciones, el mandamás aseguró que el actual plantel de la entidad gala es el adecuado para competir en La Máxima el próximo año.

“Necesitamos hacer un coche mucho mejor porque los pilotos son perfectamente capaces de acompañarlo”, concluyó.

Por otro lado, la siguiente campaña de la F1 vendrá acompañada de varios cambios en la reglamentación. Tanto los autos como los neumáticos serán más pequeños y habrá unidades de potencias divididas en mitad combustión y mitad energía eléctrica.