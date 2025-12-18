River abrochó a su primer refuerzo: acuerdo total por un volante que jugaba en Brasil

River concretó su primera incorporación de cara a la temporada 2026 después de un 2025 sin títulos ni vuelo futbolístico.

Tras la salida del capitán Enzo Pérez y a raíz de las flojas prestaciones de Juan Carlos Portillo, el entrenador Marcelo Gallardo priorizó como su primer refuerzo a un volante central.

En ese sentido, el nombre de Fausto Vera, relegado en Atlético Mineiro, sedujo al Muñeco, que ya lo había buscado pero sin éxito en mercados de pases anteriores.

En esta ocasión, la historia tuvo un final feliz para ambas partes y Fausto Vera será el primer refuerzo de River del mercado de pases.

El mediocampista de 25 años ya se despidió de sus compañeros de Atlético Mineiro y la idea es que arranque la pretemporada junto a sus nuevos compañeros en San Martín de los Andes el 20 de diciembre.

De todos modos, los tiempos podrían no ser los ideales y el volante podría sumarse más adelante a los trabajos junto a sus nuevos compañeros.

El oriundo de Hurlingham llegará al club de Núñez a través de un préstamo por un año con un cargo de 500 mil dólares y una opción de compra de 4 millones de la moneda norteamericana.