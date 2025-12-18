La desocupación en Bahía, por encima del promedio nacional: cuántos bahienses están desocupados

La desocupación en Bahía Blanca registró una baja en el tercer trimestre de 2025, ubicándose en 7,4%, de acuerdo a datos informados en la tarde del jueves por el INDEC. Este índice es más alto que el promedio nacional, que se ubicó en 6,6%.

Según se indicó, las cifras en nuestra ciudad significan que unos 12 mil bahienses se encuentran actualmente desocupados.

Sin embargo, los números oficiales marcaron también una suba en los índices de subocupación y de ocupados en búsqueda de trabajo para el conglomerado Bahía Blanca-General Cerri.

En este marco, en un cuadro con unas 153 mil personas económicamente activas, hay 143 mil bahienses ocupados. En tanto, la subocupación se ubicó en 12,8% (20 mil personas) y los ocupados demandantes de empleo en 18,7% (29 mil).

Desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, su titular Gustavo Burachik señaló que si bien la tasa de desocupación dejó de subir en el tercer trimestre del año, también se ha observado un incremento en la subocupación y los ocupados demandantes de empleo.

“No hay nada que festejar -dijo en el programa Noticias en Compañía, que se emite por LU2-. Hoy en nuestra ciudad hay 12 mil desocupados. Hay un elemento negativo en el tercer trimestre de 2025, que es el aumento de la subocupación y de ocupados demandantes de empleo".

El informe de Estadísticas Laborales de Bahía Blanca-Cerri detalla que en el tercer trimestre de este año se detuvo el proceso de disminución de la ocupación que comenzó a mediados de 2023. “La tasa de empleo, aunque subió unas décimas respecto del segundo trimestre, se situó en un nivel bajo con relación a los niveles de los últimos años”, se explicó.

Por otro lado, la cantidad (y porcentaje) de personas activas laboralmente aumentó. Por último, la tasa de desocupación en Bahía Blanca-Cerri apenas se redujo, pese al mencionado aumento del empleo.

“El aumento de las oportunidades laborales no alcanzó para dar trabajo a los concurrentes adicionales al mercado y a los trabajadores que estaban desocupados”, dijo el economista.

Al respecto, sostuvo que estas dos tasas alcanzaron en el tercer trimestre sus niveles más elevados

desde 2021.

“Es un fenómeno puramente local que no se observa en los datos del total nacional. Sean cuales fueran las razones de fondo, parece claro que se trata de un síntoma de crisis de los trabajadores ocupados, precisamente, con la calidad de sus ocupaciones actuales, con sus remuneraciones y sus condiciones de trabajo”, aseguró.