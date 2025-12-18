Una leyenda del automovilismo y su familia murieron en un trágico accidente aéreo

El mundo del deporte motor está de luto. Greg Biffle, una de las figuras más emblemáticas y respetadas de NASCAR en las últimas décadas, murió este jueves 18 de diciembre en un catastrófico accidente aéreo.

La noticia fue confirmada por el medio local WCNC, afiliado de NBC en Carolina del Norte, citando fuentes cercanas a la familia.

Según los primeros informes, la aeronave propiedad del piloto se estrelló en una zona boscosa de Carolina del Norte; las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.

En el trágico suceso también perdieron la vida su esposa y sus dos hijos pequeños, lo que generó una profunda consternación entre aficionados, colegas y figuras del automovilismo mundial.

Greg Biffle también fue un reconocido simpatizante del presidente Donald Trump, participando en diversos eventos y mostrando su apoyo público a lo largo de los años, lo que lo convirtió en una figura muy cercana a la base de seguidores conservadores de NASCAR.

Greg Biffle fue uno de los nombres más destacados del automovilismo estadounidense. A lo largo de su carrera, consiguió 19 victorias en la NASCAR Cup Series y se ganó el respeto de fanáticos y colegas.

El piloto, nacido en Vancouver, Washington, se retiró de la actividad profesional en 2016, pero siguió vinculado al deporte como comentarista y mentor de jóvenes talentos.

Con una trayectoria marcada por el esfuerzo y la pasión, Biffle dejó una huella imborrable en la historia de la NASCAR. Su estilo de manejo y su carisma lo convirtieron en un referente para varias generaciones.

El automovilismo estadounidense despide a uno de sus grandes ídolos, mientras la comunidad acompaña a los seres queridos y allegados de la familia Biffle en este momento tan difícil.