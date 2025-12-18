Estudiantes de La Plata apeló al TAS por las sanciones que le impuso la AFA

A través de un comunicado oficial, Estudiantes de La Plata informó que presentó una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra la sanción económica impuesta al club y la suspensión aplicada a su presidente, Juan Sebastián Verón, en una decisión que expone un firme posicionamiento dirigencial.

En el texto difundido públicamente, la comisión directiva explicó que la apelación ante el TAS representa un paso clave dentro de su estrategia de defensa, al tratarse del máximo órgano arbitral del deporte a nivel internacional. La institución considera que las sanciones aplicadas resultan desproporcionadas y decidió llevar el conflicto a una instancia superior, convencida de que cuenta con fundamentos suficientes para revertir o atenuar las penalidades.

“En el día de hoy presentó la apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra la sanción económica impuesta a la institución y la suspensión aplicada a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón”, expresa el comunicado, en una frase que refuerza la centralidad del reclamo y la figura del actual titular del club, ídolo histórico y referente institucional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, Estudiantes recordó que también apeló la sanción aplicada al futbolista Santiago Núñez, en este caso ante la instancia de apelación del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino. De esta manera, el club agotó los mecanismos disponibles dentro del ámbito local, antes de avanzar en escenarios internacionales, dejando en claro que seguirá cada paso reglamentario previsto.

Desde la dirigencia albirroja remarcaron que la defensa no se limita a casos individuales, sino que responde a una visión integral de protección de los intereses institucionales. En ese sentido, el comunicado subraya que la Comisión Directiva “continuará impulsando todas las acciones que correspondan en defensa de los intereses de la institución y de sus integrantes”, una definición que marca el tono político del mensaje.

Además del plano legal, el club buscó enviar una señal clara hacia el interior del plantel y a sus socios e hinchas. En el cierre del texto, Estudiantes reafirma su respaldo absoluto al presidente, Juan Sebastián Verón, al capitán, Santiago Núñez, y a todo el plantel profesional, destacando la importancia de la unidad interna en un momento sensible.

Con esta postura, Estudiantes eleva el conflicto a una dimensión mayor, al involucrar al TAS, y deja en evidencia su decisión de no aceptar pasivamente sanciones que considera injustas.

Mientras se aguardan las resoluciones de los distintos tribunales, el club platense redobla su apuesta institucional, se muestra cohesionado y se prepara para una disputa que podría extenderse en el tiempo, con impacto tanto en lo deportivo como en lo dirigencial. (Fuente: NA).