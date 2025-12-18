Cuándo y cómo observar el cometa 3I/ATLAS: una guía con todo lo que hay que saber

El cometa 3I/ATLAS se convirtió en uno de los protagonistas astronómicos del año desde el momento de su detección, el 1 de julio de 2025. Y en las próximas horas se preparara para hacer su mayor acercamiento a la Tierra.

Su hallazgo no fue uno más dentro del catálogo creciente de cuerpos menores del Sistema Solar. Su trayectoria hiperbólica, no ligada gravitacionalmente al Sol, indicó desde el inicio que se trataba de un visitante procedente de otro sistema estelar, el tercero identificado hasta ahora tras 1I/‘Oumuamua y 2I/Borisov.

Ese origen interestelar despertó una expectativa inmediata, tanto en la comunidad científica como fuera de ella. El objeto circuló durante meses por titulares, redes sociales y debates públicos, impulsado por su rareza y por especulaciones que oscilaron entre la ciencia dura y la ciencia ficción.

Sin embargo, más allá del ruido mediático, 3I/ATLAS ofreció una oportunidad excepcional: observar con instrumentos modernos un fragmento de otro sistema planetario mientras atravesaba el nuestro.

A qué hora se podrá observar el cometa 3I/ATLAS

El viernes 19 de diciembre marcará un hito clave en ese seguimiento. Ese día, a las 6 AM, hora GMT, (3 hora argentina), el cometa alcanzará su máxima aproximación a la Tierra, a unos 270 millones de kilómetros.

No será visible a simple vista, pero sí un blanco privilegiado para telescopios profesionales y grandes observatorios, tanto en tierra como en el espacio. De hecho, quien posea un telescopio mayor a 20 centímetros de diámetro, podrá contemplarlo con algún brillo mínimo, apuntando hacia la constelación de Leo.

Desde su descubrimiento, más de 200 instalaciones astronómicas participaron en su monitoreo.

Telescopios como el Rubin, en el desierto de Atacama, y sondas en órbita de Marte, aportaron imágenes, espectros y mediciones que permitieron reconstruir su comportamiento con un nivel de detalle inédito para un cometa interestelar. Ese esfuerzo colectivo reveló un objeto muy distinto a lo esperado.



Un visitante antiguo, masivo y químicamente extraño



Uno de los primeros aspectos que sorprendió a los astrónomos fue el tamaño de 3I/ATLAS. Las estimaciones más conservadoras indicaron un núcleo de al menos cinco kilómetros de diámetro, con algunos cálculos que ampliaron esa cifra.

En masa, el cometa resultó mucho más pesado que otros objetos interestelares conocidos, hasta un millón de veces más masivo que ‘Oumuamua y mil veces mayor que Borisov. Esa combinación de tamaño y velocidad lo ubicó en una categoría extremadamente rara.

La trayectoria del cometa reforzó esa singularidad. Viajó a unos 210.000 kilómetros por hora en una órbita hiperbólica que lo condujo desde el interior de la Vía Láctea hasta un breve encuentro con el Sol, antes de continuar su camino hacia el espacio interestelar. Según los modelos dinámicos, el objeto podría ser incluso miles de millones de años más antiguo que el propio sistema solar, que tiene unos 4.600 millones de años.



Detectado en julio de 2025



El paso por el perihelio ocurrió el 29 de octubre, cuando 3I/ATLAS se acercó al Sol a unos 203 millones de kilómetros. En ese punto alcanzó su máximo brillo, aunque siempre permaneció fuera del alcance del ojo humano.

Las observaciones durante esa fase mostraron una actividad cometaria clara, con emisión de gas y polvo, lo que reforzó el consenso de que se trataba de un cometa natural y no de un artefacto artificial.

Aun así, las peculiaridades no tardaron en acumularse. Una de las más llamativas fue el llamado “latido cósmico” del cometa. Los astrónomos detectaron destellos periódicos de luz que se repetían cada 16 horas, en coincidencia con la rotación completa del núcleo. La explicación más aceptada apuntó a grandes regiones heladas que, al recibir la luz solar, liberaban gas y polvo de forma rítmica, como si se tratara de volcanes de hielo.

Ese patrón regular, sin embargo, abrió debates adicionales. Algunos investigadores señalaron que la precisión del ciclo resultó inusual y sugirió una mecánica interna todavía no comprendida. Esa discusión alimentó interpretaciones más especulativas, aunque sin respaldo mayoritario dentro de la comunidad científica.

Otro fenómeno inesperado fue la aparición de chorros de material que emergían del núcleo y apuntaban directamente hacia el Sol.

Las imágenes obtenidas por instrumentos de alta resolución mostraron que esas eyecciones mantenían su orientación incluso mientras el cometa rotaba, un comportamiento poco común. En la mayoría de los cometas, los chorros cambian de dirección o se dispersan con el giro del núcleo.

La química del cometa también se apartó de lo conocido. En lugar de una coma dominada por vapor de agua, como ocurre en la mayoría de los cometas del sistema solar, 3I/ATLAS presentó niveles elevados de dióxido de carbono, monóxido de carbono y carbono diatómico.

A eso se sumó un contenido inusualmente alto de níquel y una baja presencia de hierro. Ese desequilibrio químico no coincidió con las proporciones habituales ni con los modelos teóricos más aceptados.

Durante el perihelio, los astrónomos detectaron además una tonalidad azul intensa, más marcada incluso que la del propio Sol. Esa coloración sugirió la presencia de partículas o gases poco comunes, o bien reacciones químicas inusuales inducidas por la radiación solar. Hasta ahora, ninguna explicación alcanzó consenso pleno. (con información de Infobae)