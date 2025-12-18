Bahía Blanca | Jueves, 18 de diciembre

La ciudad.

Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este jueves todas las cotizaciones

Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la city porteña.

 

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.483,80 para la venta y de $1.430,38 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,08% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue bajó hasta en $1.505,00 (-0,66%) para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.490 (-0,67%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.924,00 (+0,34%); el MEP cotiza a $1.495,69 (-1,10%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.543,14 (-1,01%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 556 puntos básicos (+1,77%).

