La agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat expuso el presupuesto en el HCD

En la continuidad de la exposición de los funcionarios de los presupuestos de las distintas áreas del Municipio de cara a 2026, le llegó el turno hoy a la agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat frente los ediles del Concejo Deliberante.

La agencia nuclea a la secretaría de Salud, Políticas Sociales y Fortalecimiento Comunitario, Hábitat y la subsecretaría de Ambiente con sus respectivos programas. Diego Palomo, titular de la misma refirió: "Es un buen presupuesto, coherente con el plan de gobierno del intendente y con los programas que venimos ejecutando. Le hemos dado muchísimo tiempo y dedicación al trabajo del mismo. Este equipo expresa un poco ese trabajo que hemos desarrollado. Sentimos que la importancia que le hemos puesto es proporcional a lo que concebimos que significa el presupuesto para nosotros, que es un instrumento para garantizar derechos para nuestra ciudadanía".

Diego Palomo (Foto, Rodrigo García LNP)

El presupuesto global del área es de 156.597 millones de pesos para el ejercicio 2026: "Las dos catástrofes consecutivas que vivió la ciudad nos puso claramente y en evidencia de la necesidad de tener un Estado presente, un Estado activo, un Estado comprometido, pero un Estado con capacidades de resolución", remarcó.

"Este presupuesto expresa mucho de lo que dejaron las dos catástrofes; de hecho, está orientado a la reconstrucción posterior a estos dos eventos y para eso fue para nosotros, el marco político central con el que lo armamos", finalizó Palomo.

Federico Bugatti, encargado de la secretaría de Salud, fue quien tomó la palabra luego del director, remarcando la importancia de los programas de vacunación en un momento en que estamos en un contexto de disminución de la misma a nivel general, además de la continuidad de los programas ya ejecutados: "Vamos a dar continuidad a los programas Mi Mundo, Casa por Casa, Salud Bucal y Salud Visual, además de seguir priorizando y trabajando en el programa de Salud Mental, Consumo problemático y Adicciones. En este caso, vamos a estar poniendo en funcionamiento la unidad residencial que se está finalizando en un sector viejo el Hospital Penna".

Federico Bugatti (Foto, Rodrigo García LNP)

"El acompañamiento de las personas gestantes y en los primeros dos años de vida, es otro programa transversal, pero que tiene su impronta presupuestaria en la secretaría de Salud con varios objetivos centrales. Como todos saben, la baja en la cobertura de vacunación es un problema nacional y en esos primeros dos años de vida gran parte del calendario nacional es importante tenerlo nominalizado y con un seguimiento y una continuidad de cuidados, por lo cual se va a continuar reforzando la existencia y la profundización de ese programa", aseguró.

Por último, Bugatti remarcó que hay un incremento del 44 % en la partida presupuestaria en remedios: "El acceso a medicamentos es una de las cuestiones críticas que tiene la población, y en función de la demanda que hemos tenido este año y de algunos programas de otras jurisdicciones que se han discontinuado, hemos tenido que garantizar el acceso a los mismos y por este motivo se ha incrementado su participación en el presupuesto", finalizó el secretario de Salud.

Romina Pires fue la encargada de exponer el presupuesto correspondiente a la secretaría de Políticas Sociales y Fortalecimiento Comunitario. La exconcejal refirió al acompañamiento en el territorio de los sectores más vulnerables, sobre todo luego de lo ocurrido con los temporales que azotaron a la ciudad.

"Desde que ingresamos en 2023 hubo un cambio de paradigma en la Secretaría. Durante muchos años, Políticas Sociales, fue una secretaría que estaba el 100 % dedicada a la asistencia. Nosotros modificamos esto presupuestariamente, pero también en los programas que llevamos adelante. Creemos en que la asistencia es una pata, por supuesto, que tiene que estar y que es parte de una gestión, pero la promoción, la formación y la educación es fundamental para poder pensar otra idea de lo social", remarcó Pires.

Romina Pires, (Foto, Rodrigo García LNP)

"La Secretaría tiene modelo de gestión público-privado. En todos nuestros programas van a encontrar, que es un poco la apuesta también del Intendente Federico Susbielles, que todos los programas tengan esta mirada. Van a encontrar que son programas donde la participación de las empresas, las organizaciones sociales y el Estado están vinculados y trabajan para poder cumplir con los objetivos que nos planteamos", remarcó.

Por último, la secretaria destacó que Niñez, Adolescencia y Juventud ha aumentado al más de 200 % y es un objetivo que priorizan "Sobre todo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de buenas prácticas de intervención, acompañamiento y cuidado, además de destinar muchos recursos para fortalecer los programas que durante muchos años habían sido abandonados y con bajos recursos. Vamos a priorizar, sobre todo, un programa de Familias Solidarias, que lo presentamos hace un tiempo, y los Centros de Desarrollo Infantil. El último informe del CONICET dice que hay que poner toda nuestra impronta local a las primeras infancias, por lo tanto, parte del recurso lo vamos a destinar allí", concluyó.

Para finalizar, pasaron y expusieron por el recinto los titulares de Hábitat, Paola Oriente, el subsecretario de Ambiente, Flavio Fuente, la directora General de Discapacidad y Accesibilidad Mara Recondo, entre otros.