El Municipio asegura que casi el 23 % del presupuesto es para obra pública

El ciclo de exposiciones de los funcionarios del Ejecutivo Municipal se abrió con la presentación del secretario de Economía, Carlos de Vadillo, quien expuso ante el Concejo Deliberante el presupuesto general 2026 y señaló que la obra pública concentra la mayor partida, con el 22,7 % del total.

"Tenemos un presupuesto que esperemos poder manejarlo, no como los anteriores que fueron signados al poco tiempo ya con ajustes que teníamos que ir haciendo debido a las inclemencias y a las tragedias sufridas por la ciudad. Este ha sido pensado por cada una de las áreas para llevar adelante toda la gestión que necesita la ciudad y, en ese sentido, tenemos que realizar una primera modificación debido al monto de la tasa de la alícuota extraordinaria a las empresas, que se va a desdoblar en dos años. Para ello vamos a necesitar readecuar ese recurso afectado para poder tenerlo para el ejercicio 2026 y 2027", inició el secretario.

El acuerdo alcanzado con las empresas del Polo obligó a reformular el presupuesto original, debido al desdoblamiento del aporte que realizarán y a un incremento significativo de la inversión en obra pública previsto para 2026. Este aumento está directamente vinculado a las obras de infraestructura que Bahía Blanca necesita encarar tras los dos temporales que impactaron en la ciudad:

"El aporte previsto de las empresas era de 27 mil millones, estimaremos y mandaremos la propuesta o consensuaremos para que esté en 13.500 millones De esa manera, el presupuesto queda en un monto total de 263.961 millones de pesos, con una fuerte participación de obras en el mismo".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"El programa extraordinario de reconstrucción hidráulica, que era de 27.000 millones en un año, lo vamos a adecuar en 13.500 millones para este 2026, tratando de mantener el plan de ejecución, si bien son obras difíciles para poder ir sectorizando, pero se va a manejar en las mismas 13 obras, para ir viendo cómo podemos lograr el ejecutado y acomodarlo en los dos años".

"Nosotros teníamos en otros años, tomando los últimos 10, los números más altos en incidencia de la obra pública en un 8 % de participación. Este presupuesto que venimos a presentar hoy, que es lo que ha determinado el intendente en un 22,7 % del total", afirmó el secretario.

La provincia de Buenos Aires, que aprobó su presupuesto hace unas semanas, tiene a Bahía Blanca como una de las principales erogaciones en obra pública y ocupa el segundo lugar de importancia dentro de los gastos:

"40.000 millones son de obras de Provincia y también hay que sumar todo el fondo educativo para lo que es restablecer la infraestructura escolar. Algo que venimos trabajando desde que asumió el intendente. Pronto estaremos inaugurando el Jardín de Tierras Argentinas, que ha sido construido desde cero, incorporado como parte del fondo educativo, también el CEF 1. También está presupuestada dentro de esas obras la parte correspondiente a la obra de la Escuela N°2 en Vieytes y Colón para poder terminar ya la etapa final".

Uno de los ejes más sensibles para la comunidad es el referido a la planta de personal municipal. Al respecto, De Vadillo aclaró que para 2026 no solo se mantuvo el nivel presupuestario de 2025, sino que incluso fue reducido.

"Un punto que quiero resaltar es que la planta de personal Municipal es de 3.101 presupuestado contra un presupuesto del 2025 de 3.108. En estos 3.101 también hay que tener en cuenta que 109 son los ingresos de pileta, que son temporarios por tres meses. La planta la seguimos manteniendo y estamos por debajo de la que tomamos en el 2023", aseguró.

Por último, el secretario de economía agradeció que se haya aprobado la modificación de tasas, porque no se estaban pudiendo cubrir los gastos municipales con el tradicional ABL:

"Respecto a la participación dentro de estos 344.000 millones que tenemos de presupuesto la conformación de los mismos es con un 85,25 % de fondo municipal. Allí vemos la importancia que tiene el área de recaudación para el municipio y en esto tengo que extender obviamente el agradecimiento de lo que fuimos trabajando en este año con el plan de regularización que aprobaron desde el Consejo Deliberante porque es indudable que la ciudad trabaja con la recaudación propia, que es la que solventa todo lo que necesitan los vecinos para salir adelante", finalizó el funcionario.