Virtualidad y salida laboral, las claves de la inscripción 2026 en la UNS

Un fuerte predominio de carreras a distancia, tecnicaturas y propuestas tradicionales como Abogacía, Medicina y Arquitectura marcan las tendencias que reflejan los datos de inscripción 2026 para el ingreso a la Universidad Nacional del Sur (UNS).

La Licenciatura en Seguridad Pública —un ciclo de complementación destinado a quienes ya cuentan con una tecnicatura o un título de grado— encabezó el ranking con 1.161 inscriptos. Se trata de una carrera completamente virtual, lo que explica que convoque habitualmente a aspirantes de todo el país.

Entre las cinco carreras más demandadas se destacan Medicina, con 550 inscriptos; Abogacía, con 470; la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico, con 432; y Enfermería, con 387. También registraron un alto interés otras carreras tradicionales como la Licenciatura en Administración (213) y Contador Público (199).

Las 11 ingenierías que ofrece la UNS reunieron en conjunto 969 anotados, lideradas por Ingeniería en Sistemas de Información (202), Ingeniería Industrial (187) e Ingeniería Agronómica (156). En tanto, las 10 tecnicaturas superaron en total los 1.000 inscriptos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Otro dato relevante es el interés sostenido en la Tecnicatura Universitaria en Petróleo y Gas, que sumó 252 aspirantes. La carrera había debutado este año con más de 600 postulantes. A ella se agregan la Tecnicatura en Operaciones Industriales, con 191 inscriptos, y la Tecnicatura en Sistemas Electrónicos Industriales Inteligentes, con 42. Se trata de propuestas de tres años de duración, con fuerte inserción en el sector industrial y, especialmente, en la actividad gasífera y petrolera de la región.

"La cantidad de inscriptos es similar a la del año pasado, cuando se anotaron 6.814 aspirantes, y las tendencias se mantienen, ya que en ese año también fueron las más elegidas Medicina, Acompañamiento Terapéutico, Seguridad Pública, Abogacía y Enfermería. Cabe recordar que el ingreso a Medicina requiere el cumplimiento de condiciones específicas, como la aprobación del Módulo de Ingreso, cuyo orden de mérito y cupo determinan los ingresantes", explicó el subsecretario de Coordinación Académica, David Waiman.

En ese sentido, el funcionario destacó que "el dato es sumamente alentador y evidencia el trabajo sostenido que viene realizando la institución, que incluye la participación activa en ferias educativas del sudoeste bonaerense, La Pampa, Río Negro y Neuquén, en el marco del programa La UNS en la Región, además de la muestra anual informativa de carreras".

"Estas acciones, sumadas al prestigio de la institución, hacen que muchos jóvenes sigan eligiendo a la UNS frente a una multitud de opciones. Con inscriptos provenientes de diversas regiones del país, hoy la universidad ofrece diversidad de oportunidades, calidad académica y movilidad social, dentro de un sistema educativo que permite desarrollar la vocación y proyectar un porvenir mejor", agregó.

La UNS ofrece una amplia variedad de tecnicaturas universitarias, licenciaturas, ingenierías y profesorados, todas de carácter gratuito y con las más altas acreditaciones académicas. Desde 2023, además, cuenta con un nuevo sistema de nivelación y acompañamiento para ingresantes, denominado Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Iniciales, orientado a facilitar la inserción de los nuevos estudiantes en la vida universitaria.

Asimismo, dispone de cuatro tipos de becas destinadas a alumnos con buen rendimiento académico que acrediten una situación socioeconómica desfavorable, y de un programa de tutorías que brinda acompañamiento y orientación en el proceso de adaptación, con el objetivo de fortalecer el tránsito entre la escuela secundaria y la educación superior.

A esto se suma una amplia propuesta deportiva: los estudiantes pueden practicar sin costo cerca de 20 disciplinas, entre ellas fútbol, básquet, vóley, ajedrez, rugby, karate y atletismo. Las actividades se desarrollan de manera recreativa y, en algunos casos, incluyen equipos competitivos que participan en ligas locales y regionales. Para deportistas federados, la institución cuenta además con el programa Doble Carrera, que facilita la compatibilización entre estudios, entrenamientos y competencias.

Finalmente, ofrece atención gratuita en salud en numerosas especialidades. Todos los estudiantes acceden a servicios de clínica médica, cardiología, traumatología, ginecología, enfermería, odontología, nutrición y salud mental, que incluye atención psicológica y psiquiátrica.