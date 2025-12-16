Bahiense del Norte: "La causa estaría en condiciones de ser elevada a juicio"

A dos años del temporal que sacudió Bahía Blanca, uno de los abogados defensores de las víctimas del trágico suceso en el club Bahiense del Norte, Jorge Otharán, manifestó que está conforme con el avance de la causa y no descartó el juicio civil al Municipio.

"Será un día muy especial para todos los familiares de las víctimas y las víctimas directas que afortunadamente están con vida. Hay que acompañarlas desde el respeto", sostuvo el profesional.

Las victimas del temporal convocaron a una manifestación para hoy a las 18 horas en la plaza Rivadavia, a dos años del fatídico derrumbe en un gimnasio de la institución de Salta 28, que provocó el fallecimiento de 13 personas y múltiples heridos.

"Creo que la idea de la convocatoria, que nació de un par de víctimas, es que el tema no se olvide, que esté presente, que la sociedad tenga memoria en relación a lo que pasó. Con esperanza de que la causa siga avanzando, que se termine elevando a juicio y en algún momento se haga justicia", afirmó.

Las últimas novedades en la causa tienen que ver con la declaración de Leandro Ginóbili y Laura Soberón.

El presidente del club fue indagado por el doctor Cristian Aguilar y dijo que no estaba informado sobre algún peligro climático antes de la actividad programada, ni por los medios de comunicación ni por ninguna vía. Ginóbili también apunto a lo confuso de las ordenanzas reinantes y a la inexistencia, de parte del municipio, de una advertencia para que el club cese sus actividades aquel sábado, cuando se realizaba el festival de fin año de patín.

Por su parte, la jefa de Habilitaciones del Municipio aseguró que ella no tenía la obligación de prohibir el desarrollo de actividades aquel 16 de diciembre de 2023, cuando se produjo el temporal.

"Ambos ejercieron su derecho de defensa, optaron por declarar y ahora debe el fiscal ver si hay alguna medida de prueba más o en su defecto termina elevando la causa a juicio", aclaró el abogado.

En diálogo con Panorama, por LU2, Otharán mencionó que "da la impresión de que si no se adoptan muchas más medidas de prueba, la causa estaría prácticamente en condiciones de ser elevada a juicio. Nosotros únicamente tenemos pendiente otras medidas que solicitamos, quizás en su oportunidad insistamos con eso si es que el fiscal no las ordena antes".

La duda principal pasa por si solo se tomarán medidas contra las personas o habrá algún tipo de consecuencia legal para la Municipalidad. En este sentido, Otharán fue claro y dijo que ya hay algunos que han avanzado y que ellos lo tienen en consideración:

"Eso depende de cada una de las victimas. Tengo entendido que una familia había promovido una medida civil, pero las demás por el momento no hicieron nada y todavía tienen un año para determinar que acción van a tomar", respondió.

Y continuó: "Nosotros probablemente entremos en acción civil, pero estamos esperando que termine de avanzar la causa penal, que va a ser sumamente importante, no solo por la prejudicialidad, sino también porque se está produciendo un montón de pruebas valiosas".

Por último, el abogado defensor se mostró conforme con el avance de la causa y la labor del fiscal.

"Todos sabemos que cualquier investigación, cualquier juicio en la Argentina es lento. La causa ha tenido un vuelco muy importante este año, se ha trabajado muchísimo y rápido. Quizás en un primer momento se podría haber ido un poco más rápido con la instrucción, pero estamos conformes con cómo se trabajó este año y con las resoluciones que fue adoptando el fiscal Aguilar", finalizó.