El Rugido de la Juventud: así serán las medallas de los Juegos Olímpicos Dakar 2026

El Comité Olímpico Internacional develó el diseño del anverso de las medallas que se entregarán en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, a desarrollarse en Dakar, capital de Senegal, del 30 de octubre al 13 de noviembre del año que viene.

El mismo fue elegido tras una convocatoria internacional que reunió propuestas de participantes de 103 países, de la cual resultó ganadora la obra titulada “El Rugido de la Juventud”, creada por la diseñadora española de 26 años Pilar Barbadillo Vicario, seleccionada por su capacidad de sintetizar la energía juvenil con el legado olímpico y la impronta africana.

La propuesta ganadora presenta en el centro de la medalla la figura de un león, símbolo de fuerza, coraje y de Senegal, país anfitrión de los Juegos. De acuerdo con la descripción oficial, la imagen del animal busca transmitir liderazgo, identidad y determinación, conceptos asociados tanto a la cultura local como al espíritu competitivo del deporte juvenil.

En términos visuales, la medalla se presenta con un estilo sobrio y contemporáneo, con predominio de tonos dorados y un trabajo de líneas geométricas que refuerzan la sensación de equilibrio y armonía. Cada uno de los rostros laterales está acompañado por coronas de olivo, un guiño directo al legado olímpico, históricamente asociado a la paz, la unión entre los pueblos y la victoria deportiva.

Dakar llegará demorado

La designación original de Segenal era para 2022, tal la tradición de celebrar los Juegos cada cuatro años y después de Buenos Aires 2018. No obstante, la pandemia de covid-19 obligó a postergar su realización, trasladando el evento para llevarlo a cabo recién en 2026.

La cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud reunirá a 2700 atletas de entre 15 y 17 años. Los eventos se llevarán a cabo en tres ciudades ya que además de Dakar habrá actividad en la nueva futurista Diamniadio y la localidad costera de Saly (Obama Beach).

Dakar 2026 serán los primeros Juegos que se beneficiarán de un nuevo enfoque del programa deportivo de los YOG (Youth Olympic Games), que busca adaptarse mejor al contexto local y regional de cada edición. Esto implicará que 25 deportes estarán presentes en el programa de competición y los restantes 10 formarán parte de un nuevo "programa de participación", que busca ayudar a generar interés y participación dentro del país y la región anfitriones al permitir que los jóvenes locales prueben estos deportes específicos, en lugar de ser simplemente espectadores.

En el primer grupo estarán natación, tiro con arco, atletismo, bádminton, béisbol, básquetbol, boxeo, breaking, ciclismo, ecuestre, esgrima, fútbol, ​​gimnasia, balonmano, judo, remo, rugby, vela, skate, tenis de mesa, taekwondo, triatlón, vóleibol, lucha libre y wushu. Y en el segundo: canotaje, golf, hockey, kárate, pentatlón moderno, tiro, escalada deportiva, surf, tenis y levantamiento de pesas.

Dakar 2026 mantendrá la paridad total de género entre los atletas, al igual que en París 2024, con el mismo número de plazas para mujeres y hombres en las 35 disciplinas, divididas en 153 pruebas: 73 pruebas femeninas, 73 pruebas masculinas y 7 pruebas mixtas.

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/4 al 25/4 - IV Juegos Suramericanos Juveniles (Panamá, Panamá)

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

5/3 al 14/3 - VI Juegos Suramericanos de Playa (Iquique, Chile)

Abril - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

16/7 al 1/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior

V Juegos Suramericanos Juveniles

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud

2031

VII Juegos Suramericanos de Playa

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)